Dordtse toetsenbordheld bedreigde politici en agenten uit verveling

De man schreef in het Engels onder filmpjes teksten als 'Doodt je agenten en politici, Pak je buurtagent en Rutte moet dood'. Ook kondigde hij aan meer slachtoffers te maken dan de Noorse terrorist Anders Breivik die in 2011 bij meerdere aanslagen op één dag 77 mensen doodde.

Verdachte Floris N. zegt dat het uit frustratie was, maar dat hij geen geweld wilde plegen. "Op internet ben ik een volwaardig asociaal persoon, maar niet in de realiteit. Je zit daar tegen elkaar op te bieden, maar je hebt op YouTube geen volgers. Het is alsof je s'avonds laat gaat schreeuwen in een bos."

Combinatie van dood hondje, verveling en sixpacks

Hij zette uiteen waarom hij op internet was losgegaan. "Ik was mijn baan kwijt, mijn hondje was dood en ik was tegen de coronamaatregelen. Ik zat thuis, dronk drie sixpacks per dag. Het was pure verveling."

Tijdens zijn aanhouding op 10 december 2020 droeg de Dordtenaar een wapen in zijn broeksband terwijl hij boodschappen ging doen. "Dat was ter beveiliging, ik was bang van mijn werkgever." Volgens Floris N. heeft hij misstanden met radioactief afval onthuld, was hij ontslagen en was hij al een paar keer achtervolgd.

Olie op het vuur

Volgens Justitie konden de bedreigingen wel degelijk serieuze effecten hebben. YouTube is een sociaal platform. Met het verhitte debat rond de coronamaatregelen kunnen ze olie op het vuur zijn.

De rechters wezen de verdachte erop dat zijn uitingen niet beperkt bleven tot comments op YouTube. Hij had het manifest van Breivik gedownload en plaatjes van Hitler en andere nazi's op een usb-stick gezet. Ook liet hij zich regelmatig negatief uit over moslims, joden en zwarten. Deskundigen zeggen dat N. rechts-extremistische sympathieeën heeft, dwangmatig is, weinig empathisch en narcistisch. Naast een celstraf wil justitie dat hij behandeling krijgt en een alcoholverbod.

Niet anti-semitisch

Justitie zegt zich zorgen te maken over zijn huidige gedrag. In een telefoontje vanuit de gevangenis zei N. onder meer: "Het enige dat ik gemeen heb met moslims is dat ze een hekel hebben aan joden." Floris N. ontkent dat hij antisemitisch is. "Mijn oma heeft in de oorlog mensen verborgen gehouden op zolder, ik wens niet met nazisme geassocieerd te worden."

Vriendschap met IS-verdachte

Hij zei in de gevangenis in Vught vriendschap te hebben gesloten met een IS-verdachte. "Een hele sympathieke man. Ik heb een andere kijk op moslims gekregen."

Floris N. zit inmiddels zeven maanden vast. "Dat is zwaar, ik zit in een sociaal isolement. Ik mis zelfs het klagen over de muziek van mijn buurvrouw."

De rechter in Rotterdam doet op 19 juli uitspraak.Â