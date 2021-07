Naujoks, Hartjes, Milambo, Jansen en Remie. Wie zijn de jeugdspelers van Feyenoord tijdens het trainingskamp in Oostenrijk?

Tyrell Malacia, Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida. Zomaar drie spelers die een viertal jaar geleden als onbekende naam op de lijst stonden. Mee op trainingskamp om ervaring op te doen bij het eerste elftal van Feyenoord. Inmiddels kent iedere supporter hun naam.

Ook dit jaar reizen er enkele spelers uit de Academy mee, waarvan de kans statistisch groot is dat we er minstens één of twee de komende jaren zien debuteren in het eerste elftal. Het gaat dit jaar om drie middenvelders: Noah Naujoks, Lennard Hartjes en Antoni Milambo. En twee keepers: Thijs Jansen en Devin Remie.

Trainer Arne Slot heeft deze vijf jeugdspelers toegevoegd aan de spelersgroep van 28 man voor de trainingsweek in het Oostenrijkse Schruns. Tijd voor een nadere kennismaking met de jonkies van Varkenoord.

Noah Naujoks

De 19-jarige Noah Naujoks is een aanvallende middenvelder, maar hij speelt soms ook als verdedigende middenvelder. Hij speelt sinds 2010 in de jeugd bij Feyenoord en doorliep dus de gehele Academy.

“Ik ben een speler die veel kan lopen en met best veel diepgang,” vertelde hij vorig jaar over zichzelf in een portret op het YouTube kanaal van Feyenoord. “Dat komt doordat ik vroeger ook altijd in de spits heb gespeeld. Nu ben ik een nummer 10, hoog op het middenveld en kan ik een kans creëren en een goaltje maken.”

Lennard Hartjes

Lennard Hartjes is 18 jaar en kreeg al speeltijd van Arne Slot in de oefenduels met AA Gent en AEK Athene. Hij maakt indruk en mag dus ook mee naar Oostenrijk.

De middenvelder uit Spijkenisse begon in de jeugdopleiding van Sparta, maar werd in 2015 naar de andere kant van de Maas gehaald. Hij wordt geroemd om zijn spelinzicht en balvaardigheid. Vorig jaar tekende hij zijn eerste contract in De Kuip, waardoor hij tot de zomer van 2023 vast ligt.

Antoni Milambo

Antoni Milambo is de benjamin van de spelersgroep. Hij is pas 16 jaar. Milambo is een aanvallende middenvelder, die ondanks zijn jonge leeftijd al een sterke fysiek heeft. Hij valt op, want maakt deel uit van Oranje onder 16 en behoort momenteel dus tot de besten uit ons land in zijn leeftijdscategorie.

Feyenoord nam hem op zijn tiende al over van de amateurclub De Musschen uit Rotterdam. Hij tekende in 2020 een driejarig contract bij Feyenoord.

Antoni Milambo in actie tijdens Feyenoord - AEK Athene | Foto: VK Sportphoto (Yannick Verhoeven)

Thijs Jansen

Thijs Jansen staat nog in dit rijtje want hij maakte zijn officiële debuut nog niet. Maar een volledig onbekende naam is het niet meer. Samen met Tein Troost schurkt de doelman al langer tegen het eerste elftal aan, traint hij regelmatig mee en zat hij al bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

Feyenoord verlengde dus ook zijn contract al, tot 2023. Bij de aankondiging van dat nieuws sprak Frank Arnesen nog lovende woorden: “ Hij heeft bij Feyenoord 1 nadrukkelijk laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Tjokvol keepersinstinct. Dat gaan we de komende jaren nog verder bij ze ontwikkelen, want het plafond is nog niet bereikt.”

Devin Remie

Devin Remie is 18 jaar en wordt vanwege goede prestaties bij de Academy ook beloond met een trainingskamp met het eerste elftal. Hij is de vierde keeper die mee is en kijkt er vooral naar uit om samen met Justin Bijlow op het veld te staan. Want voor elke jeugdkeeper op Varkenoord is Bijlow natuurlijk hét rolmodel.

Remie liet dit optekenen in het clubblad Hand in Hand: “Als keeper is het een extra uitdaging om de stap te maken naar het eerste elftal van Feyenoord en je een vaste waarde te maken. Maar als ik nu kijk naar Justin Bijlow, die nu nog 22 is en vaste keeper is, dan is het zeker mogelijk."