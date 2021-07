Jeugdbescherming Rijnmond onder verscherpt toezicht, gemeenten leggen 25 miljoen op tafel voor aanpak wachtlijsten

De Jeugbeschermingsregio Rijnmond komt onder verscherpt toezicht van de inspecties. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in vijftien regionale gemeentes. De gemeentes zeggen samen tientallen miljoenen extra beschikbaar te stellen om dit jaar en volgend jaar de wachtlijsten in de jeugdhulp weg te werken.

Onder de Jeugdbeschermingsregio Rijnmond vallen de gemeentes Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Ze werken samen in de zogeheten gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben maandag een tweede voortgangsrapportage gepubliceerd over de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in elf regio's in ons land. Onze regio kreeg in oktober vorig jaar bij de eerste voortgangsrapportage een aantal dringende aanbevelingen. De inspecties hoopten met de zogeheten 'doorbraakaanpak' een snelle verbetering te zien.

Geen doorbraak in de aanpak

Maar de aanpak heeft in de afgelopen negen maanden niet meer resultaat geleid in onze regio: de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening zijn nog steeds te lang en bepaalde vormen van hulp zijn niet of nauwelijks beschikbaar of toegankelijk. "Dat is een hardnekkig probleem met ernstige gevolgen voor jeugdigen", schrijven de inspecties. "Verder is het proces om te komen tot passende hulp voor jeugdigen met een maatregel zodanig gecompliceerd, dat dit de tijdige inzet van passende hulp vertraagt."

Toezicht voor zes maanden

De Jeugdbeschermingsregio Rijnmond wordt daarom de komende zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst. "De inspecties verwachten dat de gemeenten, gecertificeerde instellingen, hun opdrachtgevers, lokale teams en zorgaanbieders alsnog aan deze norm voldoen en belemmeringen om aan de norm te voldoen wegnemen." De inspectie zegt met de betrokken regio en gemeentes 'indringende gesprekken te gaan voeren'.

Voorbeeldfunctie als het gaat om samenwerking

Op één punt scoort de regio Rijnmond wel goed, schrijven de inspecties in Uitzonderingen daargelaten zijn de instanties erin geslaagd om aan elk kind met een jeugbeschermings- en/of reclasseringsmaatregel een vaste jeugdbeschermer toe te wijzen. Ook wordt snel een koers uitgezet voor de kinderen. Rijnmond heeft met haar aanpak zelfs een voorbeeldfunctie: "De samenwerking op casusniveau tussen gezin, jeugdbescherming, lokaal team en andere betrokkenen in de regio (teamtafel) is een positief voorbeeld. De teamtafels leiden ertoe dat jeugdbeschermers er ook in zeer complexe casussen in slagen om tijdig tot een gedragen koers te komen."

Rijnmondregio staat niet alleen

De jeugdhulpverlening is in heel Nederland een probleem. "Over de gehele linie blijkt dat de situatie in de jeugdbescherming kwetsbaar blijft", aldus de onderzoekers in hun rapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'. Oorzaken zijn krapte op de arbeidsmarkt, een hoog ziekteverzuim en een hoog verloop van medewerkers in de jeugdbescherming. Ook is er een tekort aan de specialistische hulp en loopt de hulpverlening geregeld vertraging op door de manier waarop gemeentes hulp inkopen en gemeentelijke en de aanmeldprocedures.