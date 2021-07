Bewoner Poortugaal bij gewapende overval thuis gewond geraakt

Een man is maandagavond iets voor middernacht in zijn huis in de Wilhemina Geevestraat in Poortugaal gewond geraakt tijdens een woningoverval. De overvallers zijn gevlucht

Volgens een woordvoerder van de politie werd de man thuis overvallen door meerdere personen. Daarbij werd een schot gelost.

Of het slachtoffer door een kogel geraakt is of op een andere manier gewond is geraakt, kon de politie niet zeggen. "Maar het ziet er niet naar uit dat er sprake is van ernstig letsel."

De overvallers zijn gevlucht. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend. De politie hoopt in de loop van de nacht een signalement te kunnen verspreiden.