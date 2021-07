Hoeksche Waardse boer over rapport stikstofbeleid: 'De leefbaarheid op het platteland gaat naar de knoppen'

Een mes in de rug, dat elke keer wat dieper wordt geduwd. Zo voelt voor Arie Verhorst, voorzitter van LTO Noord Zuid Holland het maandag verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de gevolgen van de verdere aanscherping van de stikstof- en klimaatregels. Volgens het PBL betekent die aanscherping dat er op sommige plekken nauwelijks meer landbouw kan worden bedreven.

Verhorst is zelf melkveehouder en akkerbouwer in de Hoeksche Waard. Volgens hem zijn de normen zo streng, dat als die worden gehandhaafd dat het einde kan betekenen voor de veehouderij en akkerbouw in Nederland. Het rapport richt zich vooral op de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel waar zelfs duurzame vormen van landbouw te veel stikstof zullen uitstoten om binnen de normen te blijven. Zuid-Holland wordt minder genoemd, maar ook hier zou de akkerbouw volgens Verhorst kind van de rekening kunnen worden.

"Het lijkt net een wedstrijd welke wetenschapper een overtreffende trap kan bedenken van een rapport dat nog erger overkomt dan het vorige", zegt Verhorst. "Wij verbazen ons erover dat iedereen nu een mening moet hebben over de landbouw. Die rapporten maken boeren onzeker en boos, want ze vinden het onterecht wat er gebeurt. Het gaat de laatste jaren altijd over landbouw, maar over vliegverkeer of de uitstoot in de stad hoor je ze veel minder."

Akkerranden

De Hoeksche Waard is een voorbeeld in Europa wat betreft de akkerranden. Ze vormen een een bufferstrook tussen het gewas op het land en het oppervlaktewater in de sloot. De boeren strooien in de randen een speciaal samengesteld mengsel, waaruit een mooi bloeiend geheel bloeit. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook goed voor de biodiversiteit, de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en de uitstoot in sloten. "Maar dat zijn wel subsidieregelingen", zegt Verhorst. "Boeren willen prima de natuur beheren, maar dan moet het wel beter geregeld worden dan nu."

Verhorst en zijn collega's snappen dat de stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen. "Vanuit de landbouw hebben we ook toekomstplannen en zien we mogelijkheden daarvoor, maar het moet wel werkbaar zijn." Hij vreest voor wat komen gaat. "De leefbaarheid op het platteland gaat naar de knoppen. We produceren voedsel, dat wordt ook geëxporteerd. Nederland importeert ook voedsel, maar straks moet misschien alles wel geïmporteerd worden om het land te voeden."

Protest

Verschillende boerenorganisaties trekken woensdag naar het Malieveld om actie te voeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Verhorst denkt zelf ook wel een kijkje te gaan nemen. "Je bent toch één met je achterban", zegt hij daarover. Wat hij het liefste wil? "Erkenning dat de boer wél nuttig is in Nederland, en niet alleen maar de boeman is. Door al die rapporten sneeuwt de erkenning op dit moment helemaal onder."