Rotterdamse Voedselbank ontvangt veel meer donaties in coronatijd

De Rotterdamse Voedselbank wordt sinds de coronacrisis overstelpt met donaties. De stichting heeft daardoor voor het eerst in jaren een reserve die zo groot is als de kosten die ze normaal gesproken in één jaar maken, zegt directeur Rob Boswinkel. "Dat is heel prettig, want je weet niet wat voor consequenties de coronacrisis verder nog met zich mee gaat brengen."

Uit de onlangs gepubliceerde jaarrekening van de Nederlandse voedselbanken over 2020 blijkt dat er 10,7 miljoen euro binnenkwam, waar gerekend was op 2 miljoen. "Dat heeft schijnbaar te maken met het feit dat in de coronacrisis meer mensen een beroep deden op de Voedselbank, dit daardoor in het nieuws kwam en bij veel mensen toch een snaar heeft geraakt", zegt Boswinkel. "Het zijn bedrijven die doneren, maar we hebben ook forse donaties ontvangen van particulieren die anoniem willen blijven. Het gaat om kleine bedragen van individuen tot aan grote bedragen van twintig- tot vijftigduizend euro. Heel veel dus."

Aan het begin van de coronacrisis moesten meerdere voedselbanken en distributiecentra de deuren sluiten. "Als zoiets gebeurt, moet je wel wat doen voor die cliënten. Zij kregen bijvoorbeeld een voedselbon van 25 euro, zodat ze zelf konden gaan shoppen. Als alle voedselbanken dicht zouden moeten, kost dat met vierhonderdduizend gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank al een miljoen euro per week. Als dat een aantal weken gebeurt, ben je heel veel geld kwijt en gaat het hard met het reservegeld." De voedselbank is er daarom zuinig mee, zegt Boswinkel. "In volgende situaties willen we namelijk ook onze cliënten kunnen blijven steunen."

Toename

De Rotterdamse voedselbank kreeg niet alleen geld gedoneerd, maar ook producten. Een tekort aan voedsel was er daardoor nooit, ondanks het stijgende aantal cliënten. "Voedsel is gelukkig de hele periode niet het probleem geweest", legt de directeur uit. "Midden in de crisis nam het aantal cliënten met 15 tot 25 procent toe. Dat is de afgelopen maanden gestabiliseerd, waardoor er geen grote stijging meer zichtbaar is in de regio. Of dat stilte is voor de storm, weten we niet. Dat laat zich moeilijk voorspellen."

Het reservegeld is hartstikke fijn, maar handjes komt de voedselbank nog wel tekort. "We hebben nog mensen nodig voor het coördineren van winkels en het leidinggeven aan vrijwilligers. We zijn ook aan het ombouwen van uitdeelpunten naar winkels en daar hebben we nog best wat mensen voor nodig."