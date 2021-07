Scheldpartijen en gooien met stoelen: agressie bij huisartsenposten neemt toe sinds einde lockdown

De huisartsenposten in de regio hebben met veel meer agressie te maken sinds de lockdown voorbij is. Dat zegt Heidi van den Brink, bestuursvoorzitter van HAP Rijnmond. "Medewerkers en huisartsen zelf staan na een bezoek of telefoongesprek soms huilend bij ons en vragen zich af wat dit is."

De huisartsenposten zijn bedoeld voor spoedzorg in de avond, nacht en weekend. Mensen kunnen daar dus terecht buiten de werktijden van de eigen huisarts. De telefoon bij de posten staat sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen roodgloeiend, terwijl het tijdens de lockdown juist opvallend rustig was. De wachttijd aan de telefoon kan dan zomaar een half uur of langer zijn.

Volgens Van den Brink gaat het om honderden telefoontjes extra per huisartsenpost per dag. "Het lijkt wel alsof we opnieuw moeten uitleggen waar we voor zijn. Alsof de mensen dat tijdens de lockdown zijn vergeten", zegt Van den Brink. "Mensen bellen met simpele vragen naar de huisartsenpost, terwijl het is bedoeld voor spoedvragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Als je er op een andere manier gebruik van maakt, breng je andere patiënten in gevaar."

Gooien met stoelen

De bestuursvoorzitter merkt dat het er niet altijd vriendelijk aan toe gaat. "Daar maak ik me zorgen over. We zagen al een toename van agressie, maar na de lockdown is dat alleen nog maar meer geworden." Naast agressie via de telefoon is het ook al tot geweld gekomen. Zo heeft iemand al eens met stoelen staan gooien bij een van de huisartsenposten, waardoor de medewerkers zich ernstig bedreigd voelden. "Gelukkig raakte toen niemand gewond. Dat zou er nog eens bij moeten komen", zegt Van den Brink.

De huisartsenposten laten vanwege de toenemende agressie alle medewerkers een soort training volgen, waarin ze leren om te gaan met agressie bij patiënten en hoe ze dit kunnen voorkomen. "Ook is er een speciaal team waar medewerkers na zo'n gebeurtenis mee kunnen praten. We proberen ook naar de patiënten te communiceren dat het druk is en waarom dat zo is, zodat we de agressie door onbegrip zoveel mogelijk kunnen voorkomen."

Mensen die met vragen zitten, wordt geadviseerd om eerst de website thuisarts.nl te checken. "Een heel goede website, naar de standaarden van de huisartsen. Je kan er veel informatie op vinden, waardoor je gerustgesteld kan worden en de dag erna pas de huisarts hoeft te bellen. Daarnaast is er een digitale huisartsenpost, die ook al veel tijd scheelt aan de telefoon en bij de huisartsen zelf."