Stekker uit kabelradio: zo hoor je Radio Rijnmond nog wél

Na bijna zestig jaar komt er een einde aan radio via de kabel. Kleinere kabelbedrijven stopten er al mee en vanaf dinsdag sluit Vodafone-Ziggo ook het signaal in een groot deel van deze regio af. Eind dit jaar is het radiosignaal bij alle klanten van het kabelbedrijf in Nederland verdwenen.

De afgelopen maanden zijn klanten van het bedrijf erop gewezen dat ze actie moesten ondernemen. Dat gebeurde per mail en per brief. Als ze toen geen actie hebben ondernomen, merken ze het direct als ze dinsdagmiddag de radio aanzetten. "Dan hoor je niks, dan is het stil", zegt Leo-Geert van den Berg, directeur netwerk van Vodafone-Ziggo, bij de NOS.

Er zijn verschillende manieren om radio te luisteren. Via de ether, de decoder van internetleveranciers, DAB+, een DVB-C tuner op je televisie en online-radio. De andere mogelijkheid was om de kabel van het kabelbedrijf aan te sluiten op een versterker, maar die optie verdwijnt nu.

'Signaal weghalen geeft winst'

Volgens het bedrijf luistert nog vijf tot tien procent van hun klanten via kabel naar de radio, dat komt landelijk neer op tweehonderdduizend tot vierhonderdduizend klanten. Het afsluiten van het signaal is volgens het bedrijf nodig om extra diensten aan te bieden. "Het is misschien verbazingwekkend, maar het radiosignaal weghalen geeft veel winst", zegt Van den Berg. "Met name in de lage frequenties van het spectrum en die hebben we nodig om de internetsnelheden in de toekomst te verhogen."

Wie via de kabel naar radio luistert en naar 98.8 FM gaat, hoort een boodschap van het kabelbedrijf. Daarin wordt ook gewezen op alternatieven. Zo kunnen klanten een gratis FM-antenne bestellen of een decoder kopen die ze op hun versterker kunnen aansluiten.

Televisie

Vodafone-Ziggo heeft de afgelopen jaren het analoge televisiesignaal al stopgezet. Van den Berg verwacht mede op basis van die ervaring niet veel telefoontjes als de stekker er vanmiddag daadwerkelijk uit gaat. "In de vorige regio's kwamen er een paar telefoontjes binnen van klanten die vroegen waarom de radio het niet deed. Maar we merken ook dat klanten goed geïnformeerd zijn. Het aantal mensen dat verrast wordt, is zeer beperkt. "