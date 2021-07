FC Transfervrij: deze (oud-)regiospelers zijn gratis op te halen

Per linie wordt een aantal spelers uitgelicht, dat volgens Transfermarkt momenteel zonder club zit. In dit artikel zijn transfervrije (oud-)regiospelers in het buitenland niet meegenomen.

Doelmannen

Het aantal tegendoelpunten in de afgelopen seizoenen spreekt niet in zijn voordeel, maar de 31-jarige Alessandro Damen heeft in het verleden bewezen een stabiele en solide doelman te zijn. Bij Excelsior was hij de afgelopen 2,5 jaar de eerste keeper. Damen, hersteld van blessureleed en op zoek naar een nieuwe uitdaging, heeft laten zien dat hij het eredivisieniveau zeker aan kan. Een buitenlands avontuur vindt de doelman zelf ook wel interessant.

In april sprak verslaggever Jesse van Someren met Alessandro Damen over zijn transfervrije vertrek bij Excelsior. Kijk hieronder naar dat interview. De tekst gaat verder onder de video:

Als Damen niet haalbaar is, dan kan een club ook aan Maarten de Fockert (Excelsior) denken. Hoewel hij in Kralingen vooral bankzitter was, krijg je met De Fockert ook gratis publiciteit als een van de drie makers van de Cor Potcast.

Overige keepers: Ramon ten Hove (Feyenoord), Mike Havekotte (MVV)

Verdedigers

In de verdediging hebben clubs genoeg keuze. Zo heeft Feyenoord afgelopen seizoen de centrale verdedigers Eric Botteghin en Sven van Beek gratis laten gaan. Hoewel de ploeg op Rotterdam-Zuid flink heeft doorgeselecteerd, weet je altijd wat je aan deze spelers hebt. Botteghin is een ideale mandekker tegen grote en sterke spitsen, terwijl Van Beek met zijn kopballen een wapen kan zijn. Iets wat Botteghin trouwens ook goed beheerst. Mochten clubs graag een linksbenige centrale verdediger binnen willen halen, dan zou Jan-Arie van der Heijden een optie kunnen zijn. Sinds zijn vertrek bij Willem II zit hij zonder club.

Eric Botteghin en Sven van Beek zijn hier namens Feyenoord in duel met toenmalig Angers-aanvaller Jeff Reine-Adélaïde op 24 juli 2019 | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Op de rechterflank kun je aan een voormalig speler van Excelsior en Sparta denken. Zo is Khalid Karami al een tijdje clubloos. In Kralingen was Karami meer dan nuttig, maar op Het Kasteel was de rechtsback vooral bankzitter. Na het afgebroken coronaseizoen heeft Karami echter niet meer bij een ploeg onder contract gestaan.

Aan de linkerkant kunnen clubs zich versterken met Rotterdammer Lassana Faye. Bij Sparta begon hij veelbelovend, maar al vrij snel uit de basis gespeeld. Na een jaartje op huurbasis bij ADO Den Haag is zijn verbintenis bij Sparta niet verlengd. Faye kwam onder Aleksander Rankovic nog twaalf keer in actie voor de groen-gelen, maar ADO had na het ontslag van Rankovic uiteindelijk Faye niet meer nodig.

Overige verdedigers: Hervé Matthys (Excelsior), Thomas Oude Kotte (Excelsior), Dehninio Muringen (FC Dordrecht), Özgür Aktas (FC Dordrecht) en Julius Bliek (FC Dordrecht)

Middenvelders

Eén naam springt er direct uit: Deroy Duarte. De ruwe diamant kende een stormachtig begin bij Sparta onder trainer Alex Pastoor, die hem een mooie toekomst toedichtte. Zijn potentie kwam onder Sparta-trainer Henk Fraser er slechts af en toe uit. Duarte was zelfs een tijdje bankzitter op Het Kasteel. Maar wie de aanvallende middenvelder vaker heeft zien spelen, weet wat Duarte allemaal in huis heeft.

Drie maanden geleden sprak verslaggever Sinclair Bischop met Deroy Duarte over zijn transfervrije vertrek bij Sparta. De tekst gaat verder onder de video:

Hoewel hij al 32 jaar is, blijft de Rotterdamse spelmaker Nasser El Khayati een lust voor het oog. Na zijn avontuur in de zandbak keerde hij terug naar ADO Den Haag in een poging om de club alsnog in de eredivisie te houden. Dat lukte uiteindelijk niet en nu is El Khayati transfervrij. Een pleintjesvoetballer op noppen; zo'n speler is toch voor veel clubs interessant?

Als clubs een multifunctionele speler zoeken, dan is het misschien handig om aan Jeffry Fortes te denken. Hoewel hij een minder seizoen bij Sparta had, heeft Fortes altijd zijn waarde. Fortes kan een goal maken, box-to-box spelen en zelfs als rechtsback uit de voeten. Het is geen geheim dat hij ooit nog in het buitenland wil spelen. Is dit misschien hét moment voor Fortes?

Overige middenvelders: Jeff Stans (Helmond Sport), Erik Falkenburg (Roda JC) en Roland Alberg (Roda JC)

Aanvallers

Zijn tweede passage bij ADO Den Haag liep anders dan gehoopt. Na de degradatie uit de eredivisie is de Rotterdamse spits Michiel Kramer transfervrij. De oud-speler van Feyenoord en Sparta is kopsterk en heeft genoeg ervaring in de eredivisie. Zou een ploeg het met hem aandurven? De vreemde streken, die de carrière van Kramer typeren, zijn echter alweer van een aantal jaren geleden.

Wie voor eredivisieclubs ook interessant kan zijn, is Mike van Duinen. De Haagse spits houdt momenteel zijn conditie op peil bij zijn oude club Excelsior, maar hij wil minstens graag op het hoogste niveau van Nederland acteren. Het is echter al van 23 december 2020 dat Van Duinen voor het laatst het net vond.

Mike van Duinen zegt dat hij niet zal gaan tekenen bij Excelsior. Kijk hieronder naar het interview van verslaggever Frank Stout met de spits:

Op zoek naar een snelle rechtsbuiten? Dan is Luciano Narsingh wellicht een idee. Bij Feyenoord kwam hij niet meer in de plannen voor. Zijn prestaties in De Kuip maakten ook geen indruk. Op snelheid is Narsingh in elk geval nauwelijks te kloppen. Bovendien, in zijn toptijd bij sc Heerenveen en PSV was hij gewoon international van Oranje (negentien caps).

Als we naar de eerste divisie kijken, dan komen we Ahmad Mendes Moreira tegen. Zijn gedrevenheid en passie zijn de wapens van deze rappe linksbuiten. Hoewel het rendement bij Excelsior niet hoog was, zorgt Mendes Moreira als aanvaller voor veel dreiging. Ook interessant voor clubs: Mendes Moreira is sinds kort international van Guinee. Wie weet wat hij kan opleveren als Mendes Moreira volgend jaar een goede Afrika Cup speelt.

Overige aanvallers: Dylan Seys (Excelsior), Stijn Meijer (Excelsior), Nelson Amadin (FC Dordrecht) en Jaron Vicario (FC Dordrecht)

Heb je een aanvulling of opmerking op dit artikel? Mail die dan naar sport@rijnmond.nl.