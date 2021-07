Check hier wanneer het vrouwenteam van Feyenoord aartsrivaal Ajax in de eredivisie tegenkomt

Het speelschema voor de Eredivisie Vrouwen is bekend. In deze competitie komt de vrouwentak van Feyenoord voor het eerst in actie. Ook de dames van Excelsior weten hun programma.

De eerste vrouwelijke editie van De Klassieker springt er meteen uit. Op zondag 3 oktober om 12:15 uur staat de allereerste confrontatie tussen Feyenoord en Ajax in Rotterdam gepland. De return in Amsterdam is op vrijdag 17 december om 19:30 uur.

Eind augustus start de eredivisie. Op vrijdagavond 27 augustus om 19:30 uur ontvangt Excelsior in eigen huis Ajax. Twee dagen later, op zondag 29 augustus, debuteert Feyenoord om 12:15 uur in de Eredivisie Vrouwen bij bekerfinalist ADO Den Haag. Het Rotterdamse onderonsje Excelsior-Feyenoord zal op zondag 31 oktober worden gespeeld. De derby op Rotterdam-Zuid is op vrijdag 11 februari.

Competitieopzet

Omdat de Eredivisie Vrouwen uit negen teams bestaat, is elk weekend telkens één team vrij. In het nieuwe competitiemodel vervallen de play-offs en spelen alle teams drie keer tegen elkaar in een reguliere competitie.

De stand op de ranglijst nadat alle clubs twee keer tegen elkaar hebben gespeeld, is bepalend voor de thuis/uit-verhouding van de acht wedstrijden in de derde competitiehelft. Die ranglijst is ook bepalend voor welke teams men in de vier thuiswedstrijden treft en welke in de vier uitwedstrijden.

De finale van de zogeheten Eredivisie Cup is op zondag 5 juni 2022.