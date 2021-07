Bijna tachtig coronabesmettingen na feest van Rotterdamse studentenvereniging

De Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR) heeft een sociëteit aan het Eendrachtsplein, maar het gala was op een boot in Rotterdam. Over de precieze locatie wil de praeses niet uitwijden. "De sociëteit is gesloten vanwege een verbouwing. We hebben wel een terras, maar dat blijft deze week dicht", vertelt Radder.

Checken via identiteitsbewijs en QR-code

Volgens hem heeft zijn vereniging alles volgens de regels gedaan. De mensen die kwamen moesten zich aanmelden via 'testen voor toegang'. Ze moesten zich uiterlijk veertig uur voor het feest laten testen en kregen bij een negatieve testuitslag een QR-code. "Die hebben we bij de deur ook nog een keer laten checken via een identiteitsbewijs", weet Bas Radder.

"Vrijdag testte iemand alsnog positief. Die was donderdagmorgen nog negatief. Blijkbaar kan het virus zich dan alsnog ontwikkelen, waardoor iemand later toch positief is", zegt Radder, al balend van de besmettingen. "Daarna ging het heel erg snel. Nu zijn het 78 positieve gevallen."

"We hebben alles aan de voorkant goed gedaan. Toch kan er iemand doorheen glippen. Dat is balen."

Dagtaak

De praeses van NSR heeft nu een dagtaak aan de uitbraak. "De mensen die positief zijn hebben vooral last van koorts. Het zijn allemaal personen tussen de 18 en 25 jaar. Voorlopig vallen de gevolgen mee."

De laatste gasten van het gala laten zich dinsdag testen. Radder: "Daarna hebben we een totaalplaatje. We hopen dat iedereen over anderhalve week weer gezond is."

Voor studenten is juli een intensieve periode. "Mijn huisgenoot voelt zich niet goed en zou deze week zijn scriptie afronden. Daar moet hij even mee wachten."