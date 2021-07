Feyenoord traint in de hitte en zoekt verkoeling bij Moeder Natuur op de eerste dag van het trainingskamp in Oostenrijk

Feyenoord arriveerde maandag in Oostenrijk en trainde dinsdag onder een fel zonnetje voor het eerst. Iets wat de mannen van trainer Arne Slot zeker niet heel de week zullen doen. Naar alle waarschijnlijk zal er in het berggebied regen gaan vallen. De zonnebril kan snel worden ingeruild voor een paraplu, zo vertelt onze verslaggever Dennis van Eersel ter plaatste.

De tekst gaat verder onder de video:

Op het trainingskamp is ook Robin van Persie aanwezig. Hij gaat voornamelijk met de spitsen van Feyenoord aan de slag. Eén van hen is Bozeník, die onder trainer Dick Advocaat op weinig speeltijd kon rekenen. De Slowaak leek bij een ronde geblesseerd te raken en moest verzorgd worden. Na enkele minuten bleek het loos alarm en kon Bozeník weer probleemloos de volledige training vervolgen.

'Koeling down'

Een opvallend moment gebeurde na de training van Feyenoord. Het is warm in Oostenrijk, dus kon de spelersgroep na de training wel wat verkoeling gebruiken. Die werd niet gevonden in een zwembad, een meer of een jacuzzi, maar in de natuur.

De tekst gaat verder onder de video:

De Rotterdammers zijn niet met alle selectiespelers naar Oostenrijk gegaan. In Nederland is een aantal spelers achtergebleven. Marouan Azarkan, Aliou Baldé en Lutsharel Geertruida reisden niet mee met Feyenoord naar Oostenrijk. Wie ook niet in Schruns is, is Steven Berghuis. De aanvoerder staat op het punt om naar aartsrivaal Ajax over te stappen.

Feyenoord verblijft tot en met zaterdag in het Oostenrijkse plaatsje Schruns. Verslaggever Dennis van Eersel volgt het trainingskamp op de voet. Blijf via onze website en app op de hoogte voor het laatste nieuws rondom Feyenoord. Check ook geregeld onze Facebook-, Twitter en Instagram-pagina voor de leukste en opvallendste foto's en video's van dit trainingskamp.