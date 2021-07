18 jaar cel voor moord op Poolse man in Berkel en Rodenrijs

De rechter heeft achttien jaar cel opgelegd voor de moord op de Pool Tomasz Todorowicz. Het 38-jarige slachtoffer werd in juli 2019 dood aangetroffen in een woning aan de A.H. Verweijweg in Berkel en Rodenrijs.

De 31-jarige verdachte was een voormalig huisgenoot van Todorowicz. Beiden hadden eerder ruzie gehad. Verdachte Kamil C. was 's nachts met een ijzeren staaf naar Berkel gegaan. De patholoog heeft vastgesteld dat er veel geweld is gebruikt. Het slachtoffer is waarschijnlijk overvallen in zijn slaap.

De verdachte heeft ontkend. Hij was wel naar het bewuste adres geweest die nacht, maar dat was om softdrugs te verkopen. In de woning verbleven meer arbeidsmigranten uit Polen en Litouwen.

De straf komt overeen met de eis van justitie. Ook de rechtbank gaat er vanuit dat Kamil C. de moord bewust heeft gepland.