Rotterdammer noemde heel jonge meisjes 'slet' en 'slaaf' voor de kick

De slachtoffers waren tussen de 9 en 14 jaar oud. Hij vroeg hen onder meer zichzelf te ontkleden en een potlood in hun vagina te doen. Ze moesten daar foto’s van maken. Zelf stuurde hij bij meerdere meisjes zogeheten dickpics op van zijn geslachtsdeel. In totaal gaat het om zeven slachtoffers die justitie wist te traceren.

Opvallend is dat hij de meisjes, die soms dus 9 of 10 jaar oud waren, ‘slet’ of ‘slaaf’ noemde. De verdachte zei dat hij dat voor de kick deed en dat hem dat het gevoel gaf dat hij hen de baas was.

Met een ander minderjarig meisje van 15 jaar had hij een relatie. Hij bond haar vast aan het bed en stopte een deodorantbus en een haarborstel in haar vagina. Ook haar noemde hij 'slet'.

Verder is op zijn computer nogal wat nodige kinderporno gevonden en heeft hij een keer buiten gemasturbeerd op de Doklaan in Rotterdam bij kleine kinderen.

Kinderporno verzamelen

De man zei dat hij een niet te stuiten drang had om kinderporno te verzamelen en de meisjes te benaderen. Deskundigen zeggen dat hij seksuele stoornissen heeft, zowel een pedofiele als parafiele. Bij een parafiele stoornis is sprake van een afwijkende seksuele interesse, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde voorwerpen. De Rotterdammer is eerder voor vergelijkbare feiten veroordeeld.

De moeder van een van de meisjes, dat destijds elf jaar oud was, hield een felle slachtofferverklaring in de rechtszaal. “Bewust koos je een kwetsbaar meisje uit. Je hebt haar voor haar hele leven beschadigd, een trauma bezorgd. Ben je nou een beetje trots? Ik vind je zielig, walgelijk, een stuk onderkruipsel. Schaam je.”

Zowel de ouders van de meisjes als de rechters benadrukken dat de slachtoffers nog zeer jong waren. "Ze speelden nog met poppen of met Lego en waren lichamelijk en geestelijk niet toe aan seksuele gedragingen."

De eis tot behandeling van de man is tbs met voorwaarden. Dat is de lichtere variant van tbs met dwangverpleging. De rechter in Rotterdam doet op 20 juli uitspraak.