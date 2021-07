Rotterdamse studentenverenigingen alert na corona-uitbraak bij NSR

De corona-uitbraak bij studentenvereniging NSR houdt ook de andere verenigingen in Rotterdam bezig. De plaatselijke kamer van verenigingen (PKVV) volgt de ontwikkelingen rondom het virus nauwgezet. "Feesten is leuk, maar het moet wel op een veilige manier."

De 78 coronabesmettingen na het gala bij NSR zijn opvallend. Althans, het is de eerste bekende uitbraak in Rotterdam. Eerder doken soortgelijke gevallen in het land op, onder meer in Enschede. Puck de Waal, vice-voorzitter van de PKVV, zag dat andere srtudentenverenigingen in Rotterdam ingrepen. RSG en Laurentius namen na een positief geval maatregelen. "Die besloten om de deur van de vereniging even gesloten te houden. Zo hopen ze grip te krijgen op de situatie."

De PKVV was aan het begin van het studentenjaar betrokken bij de campagne voor studenten om zich aan de toen geldende coronamaatregelen te houden. Ook de NSR-praeses zei eerder vandaag dat zijn vereniging zich in het recente geval aan de geldende maatregelen heeft gehouden.

De Waal: "En dat geldt voor alle verenigingen. We hebben nauw contact met alle voorzitters en die weten dat het gebruik maken van testen voor toegang belangrijk is. Maar na dit geval vraag je je ook af hoe betrouwbaar de methode is."

Nieuwe maatregelen zijn nog niet te verwachten. "We volgen landelijke maatregelen, maar intussen denken we wel na over de actuele situatie. In die fase zitten we. Laat het wel duidelijk zijn: feesten is leuk, maar het moet wel op een veilige manier gebeuren."

GGD

De GGD Rotterdam-Rijnmond kent het NSR-geval. Het aantal besmettingen (78) was nog niet bekend. "Dat kan komen omdat een deel van de besmette studenten zichzelf heeft getest en nog niet via een PCR-test. Pas dan kom je in de cijfers van de GGD voor", zegt een woordvoerder. Ook kan het zijn dat mensen zich buiten de regio Rotterdam hebben laten testen, omdat ze in een andere regio wonen.

De GGD is inmiddels een bron- en contactonderzoek gestart. De woordvoerder kan niet zeggen of deze zaak op zichzelf staat of dat er meer feesten zijn geweest waar veel besmettingen zijn geweest. Wel ziet de dienst dat jongeren inmiddels een zeer groot aandeel in de besmettingen hebben.

'Op de rem trappen'

Ron Bormans, de baas van de Hogeschool Rotterdam, maakt zich zorgen om de huidige situatie, ook kijkend naar het volgende studiejaar. "Gezien de oplopende besmettingen onder jongeren in verschillende steden denk ik dat de doelstelling niet moet zijn om nu meer speelruimte te geven. We moeten een solide basis creëren, zodat het onderwijs in het najaar weer volledig open kan gaan. Als dat betekent dat we nu op de rem moeten trappen, dan moet dat maar om dicht gaan straks te voorkomen."