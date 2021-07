Door aanpak patserbakken op de Parkkade is de overlast verplaatst: 'De herrie gaat door tot midden in de nacht'

Precies tegenover de Parkkade woont Jan. Vanaf de Müllerkade kijkt hij uit op de fietstunnel. Helemaal gek wordt hij van de ronkende motoren, het geschreeuw, de harde muziek, de knallende uitlaten en gierende banden. Samen met zijn vrouw woont Jan pas een paar maanden op de Müllerkade in Rotterdam, maar het stel denkt nu al aan verhuizen.

"Sinds twee maanden ervaren we ontzettend veel overlast. Maar mijn vrouw wil alweer weg hier, omdat we geen normale nachtrust meer hebben door al die herrie. We hebben heel dik glas maar horen het geschreeuw, de muziek en al het lawaai van de auto's er dwars doorheen."



"Afgelopen nacht was het toevallig wat rustiger", vervolgt hij. "Maar het is bijna iedere dag raak en vooral in de weekenden. Dan is het echt abnormaal. Het gaat door tot midden in de nacht, vaak tot vier of vijf uur. Dan staan er soms wel veertig auto's en het allerergst vind ik nog dat dit gebeurt in een heel toeristisch stukje Rotterdam. Het is geen mooi gezicht; al die auto's en herrie. Als ik een toerist zou zijn zou ik weglopen."



"Ik heb eerst de politie gebeld over dit probleem, maar die stuurde me naar handhaving. Handhaving stuurde me door naar de gemeente en de stadsmarinier. Dus ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Nu wil Aboutaleb paaltjes gaan plaatsen, maar ik heb er weinig vertrouwen in."



De politie zegt op de hoogte te zijn de problemen en betreurt het dat de omwonenden overlast ervaren. Er zullen meer controles komen bij de Parkhaven. Voor het hele Scheepvaartkwartier gaat de gemeente Rotterdam 'verder opschalen'. De eerste stappen van herinrichting naar een permanente 30 kilometerzone worden komende week gezet en in het gebied tussen de Veerhaven en het park komen tijdelijke drempels.