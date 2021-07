RIVM: aantal besmettingen in de regio bijna verdubbeld, één persoon overleden

Het RIVM meldt dinsdag 262 nieuwe besmettingen in de regio Rijnmond. Dat zijn er 129 meer dan maandag toen er 133 nieuwe gevallen werden gemeld. Zondag ging het nog om 122 besmettingen en zaterdag om 145.

Volgens het RIVM is één persoon uit Rotterdam overleden aan de gevolgen van het virus. Het aantal ziekenhuisopnames staat op nul, net als maandag, zondag, zaterdag en vrijdag.

Het zevendaagse gemiddelde van nieuwe coronabesmettingen is gestegen naar 142.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2253 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 728 meer dan gisteren.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 1220 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 104 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Tieners en twintigers, met name tussen de 20 en 24, zijn verantwoordelijk voor meer dan helft van het aantal besmettingen. De begin-twintigers waren de voorbije week verantwoordelijk voor zo'n 31 procent van alle positieve tests. Onder hen verviervoudigde het aantal besmettingen.

De leeftijdscategorie 15 tot en met 19 jaar maakt bijna 25 procent van het totaal uit. Ter vergelijking: bij 65-plussers gaat het door de vaccinaties inmiddels om 0,7 procent en bij de oudste leeftijdsgroepen zelfs om nog minder.

Cijfers per gemeente

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 3 - 2705

Albrandswaard: 7 - 3070

Barendrecht: 10 - 5539

Brielle: 2 - 1685

Capelle aan den IJssel: 8 - 7966

Dordrecht: 11 - 14520

Goeree-Overflakkee: 5 - 4795

Gorinchem 2 - 4230

Hardinxveld-Giessendam: 0 - 2785

Hellevoetsluis: 3 - 3586

Hendrik-Ido Ambacht: 0 - 3657

Hoeksche Waard: 2 - 8742

Krimpen aan den IJssel: 3 - 3731

Lansingerland: 4 - 6653

Maassluis: 5 - 3615

Molenlanden: 5 - 5786

Nissewaard: 0 - 9001

Papendrecht: 2 - 3594

Ridderkerk: 2 - 5926

Rotterdam: 176 - 79953

Schiedam: 7 - 9407

Sliedrecht: 1 - 3416

Vlaardingen: 3 - 8921

Westvoorne: 1 - 1158

Zwijndrecht: 3 - 5421

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.