Feyenoord werkt onder een wolkendeken toe naar het eerste oefenduel op het trainingskamp

Omdat er geen toeschouwers bij het duel aanwezig mogen zijn, zal Feyenoord-FC Zürich via een livestream te volgen zijn.

Bewolking

Trainde Feyenoord in de ochtend nog onder de felle zon, zo was die aan het einde van de middag achter de wolken. Na de eerste training zochten de Feyenoord-spelers meteen verkoeling op; in een slootje vlak naast het trainingsveld in Schruns. Het leverde grappige beelden op, die vervolgens viral gingen. Zulke taferelen verwacht verslaggever Dennis van Eersel na afloop van de tweede training niet te zien. Feyenoord lijkt in elk geval de combinatie tussen trainen en relaxen in Oostenrijk al te hebben gevonden.

De oefenwedstrijd tegen FC Zürich is de derde van Feyenoord in deze voorbereiding zijn. Eerder hielden de Rotterdammers AA Gent op een 1-1 gelijkspel. AEK Athene werd afgelopen zaterdag met 3-1 op Varkenoord verslagen.

Feyenoord verblijft tot en met zaterdag in het Oostenrijkse plaatsje Schruns. Verslaggever Dennis van Eersel volgt het trainingskamp op de voet.