Oude Alblasserdamse loods maakt plaats voor 275 woningen en dat gaat er zo uit zien

Deze regenachtige ochtend lijken de meeuwen de baas op het terrein van het voormalige staalverwerkingsbedrijf. De vogels begroeten bezoekers door rakelings over hun hoofd te vliegen. Projectontwikkelaar Fransje Sprunken van FSD laat zich er niet echt door afschrikken. Ze heeft grootste plannen met de locatie. Woningen aan het water met groen er omheen. Allemaal met een industriële uitstraling waarbij elementen van de loods bewaard blijven.

Er wordt al jaren over woningen op deze locatie gesproken, een oude voormalige projectontwikkelaar ging failliet maar nu zit er schot in de zaak. De ontwerptekeningen zijn klaar en het verzoek tot bestemmingswijziging ligt bij de gemeenteraad. In september, na de zomervakantie, wordt het project behandeld in de gemeenteraad. De verwachting is dat er ingestemd wordt met de bestemmingswijziging. "Er is veel animo voor het project", vertelt raadslid en monumenten-expert Arie van ’t Zelfde. "De loods staat alleen maar te vervallen. De omwonenden zullen blij zijn dat het gebouw gesloopt wordt."

Neem hier een kijkje in de oude Merconloods

Ook de buurt denkt mee over de bouwplannen. Er zijn inspraakavonden gehouden en omwonenden hebben hun visie over de nieuwbouw, via een zienswijze, ingediend. Daarin uiten ze hun zorgen over bijvoorbeeld verkeersoverlast. Dat wordt straks getackeld door een grote parkeergarage onder het project te maken, leg Sprunken uit. Er komt een op- en afrit voor het hele project zodat de dijk minder belast wordt.

Foto: langs het water komt een openbare wandel- en recreatiekade

Woningen op Mercon-terrein | Foto: FSD

Ook de erfgoedcommissie heeft een zienswijze ingediend voor de bouwplannen op het fabrieksterrein. Het Mercon Kloos-complex is namelijk een onderdeel van het industriële verleden van het dorp en een beeldbepalend pand dat je van ver kunt zien, in lijn met de molens van Kinderdijk. Het pand mag niet zomaar helemaal verdwijnen. Oude spanten blijven daarom staan in de plannen van de ontwikkelaar. Ze vormen een geheel met de loodsappartementen.

Artist impression van de loodsappartementen | Foto: FSD

"De geschiedenis blijft voor een deel bewaard, dat is belangrijk. Daar zal iedereen blij mee zijn", zegt Arie van ’t Zelfde. Binnen in de oude loods kijk je nu je ogen uit. Graffitispuiters hebben allerlei kunstwerken op de muur gezet. Planten groeien inmiddels door de ruiten naar binnen. De laatste jaren was het schering en inslag met brandjes in de loods en overlast door losrakende gevelplaten. Het terrein van de loods is nu afgesloten met hekken en bewakingscamera’s om te zorgen dat er geen ongenode gasten meer binnenkomen. Het liefst gaat de ontwikkelaar zo snel mogelijk aan de slag met slopen als de bestemmingswijziging er door is, zodat de loods niet nog meer achteruit gaat.

Foto: een van de plekken waar brand is geweest

Brand in de loods | Foto: rijnmond

Graffiti in de loods | Foto: rijnmond

De loods | Foto: Rijnmond

Planten groeien naar binnen | Foto: rijnmond

Andere oude Mercon-gebouwen aan de dijk worden ontwikkeld door een tweede projectontwikkelaar. Hij is al bezig met de ontmanteling van dit terrein. De appartementen bij de iconische loods gaan vanaf zaterdag bij een verkoopevenement in de verkoop.