Rotterdammer krijgt 12 jaar cel voor steekpartij in Leeuwarden

Een 39-jarige Iraniër uit Rotterdam is veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een aanslag op een landgenoot in Leeuwarden. De man stak vorig jaar juni 22 keer op het 64-jarige slachtoffer in.

Het doelwit was een kennis van zijn vader, met wie hij vooraf een afspraak had gemaakt. De Iraniër vertrok uit Rotterdam met een mes op zak en trof de landgenoot op het Stationsplein in Leeuwarden. In een auto sloeg hij toe.

Het slachtoffer overleefde de steekpartij door snel handelen van omstanders, maar is ernstig verminkt. Wat het motief was voor de steekpartij is niet helemaal duidelijk geworden. Eerder werd in de Leeuwarder Courant gesuggereerd dat het geweld een politieke achtergrond had.

Tegen de Rotterdammer was achttien jaar geëist. De rechter ging daar niet in mee, omdat hij meent dat de man een psychische stoornis heeft.