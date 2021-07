Teruglezen: Slachtoffer overleeft bloedige steekpartij in Leeuwarden, Rotterdammer moet 12 jaar de cel in

Een 39-jarige Iraniër uit Rotterdam is eerder deze week veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een poging tot moord op een landgenoot. De man stak vorig jaar juni in Leeuwarden met een groot mes 22 keer in op zijn 64-jarige slachtoffer. Het slachtoffer overleefde dankzij omstanders die snel handelden en medisch specialisten. Tijdens de rechtzitting zijn veel vragen over het geweld onbeantwoord gebleven.

Doelwit Sadegh Zarza was een kennis van de vader van de Iraniër. Omdat hij de vader kende, had Zarza ingestemd met een ontmoeting met de Rotterdammer. Rezgar P. reisde op 19 juni vorig jaar met een enkeltje op zak met de trein vanuit Rotterdam naar Leeuwarden. Voor hij vertrok stak hij een vleesmes bij zich. Op het Stationsplein in de Friese hoofdstad wachtte zijn slachtoffer hem iets voor het middaguur met de auto op. Zodra P. instapte, met het mes in zijn mouw, stak hij in op Zarza.

Bij de rechtbank bleek wat er daarna gebeurde. "Het slachtoffer probeerde te ontkomen, maar kwam niet los uit zijn gordel. Hij opende wel de deur. De verdachte stapte uit de auto, liep eromheen en stak opnieuw op het slachtoffer in." Tot drie keer toe belaagde P. zijn doelwit die, zo bleek uit een video die later op internet circuleerde, machteloos uit het voertuig hing. "De derde keer stak hij het slachtoffer nog eenmaal in zijn oog en liep weg."

Bebloed en met ontbloot bovenlijf wachtend op de politie

Talloze mensen waren getuige van het geweld. De verdachte vluchtte niet na zijn daad. Agenten die op de melding van de steekpartij afkwamen, troffen hem met bebloede armen en ontbloot bovenlijf aan op de taxistandplaats. "Toen de man de agenten zag, deed hij zijn handen achter zijn rug en ging op zijn knieeën zitten." P. werd daarop ingerekend, door getuigen aangewezen als de belager van Zarza.

Het slachtoffer overleefde de steekpartij dankzij snel handelen van omstanders en een aantal levensreddende operaties. In het ziekenhuis bleek dat hij 22 keer was geraakt in zijn gezicht, oog, wang, neus, armen, handen en buik. Sindsdien is hij ernstig verminkt in zijn gezicht en vrijwel blind aan zijn rechteroog. Ook is de psychische schade volgens de rechter groot.

'Geen politief motief'

Waarom de Rotterdammer Sadegh Zarza probeerde af te slachten, is niet duidelijk. Het slachtoffer en zijn familie denken dat P. een huurmoordenaar was die handelde in opdracht van de Iraanse regering. In Nederland zijn vaker liquidaties geweest in opdracht van de Iraanse overheid. Zarza is een politieke activist van de Koerdische Democratische Partij in zijn thuisland en was een voormalig leider van de Koerdische Peshmerga. Maar volgens de rechter zijn tijdens het politieonderzoek 'geen aanknopingspunten gevonden voor een opdracht van de Iraanse overheid'.

Rezgar P. zelf heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd over het motief voor zijn daad. Bij de politie heeft hij onder meer verteld dat hij het slachtoffer zo'n zeven dagen voor die 19e juni had herkend. "Hij hield het slachtoffer (mede)verantwoordelijk voor onder meer het overlijden van kennissen van hem, het kindermisbruik dat hem en zijn klasgenoten was overkomen en het mislukken van het huwelijk met zijn eerste echtgenote." Op een whiteboard in zijn kamer in Rotterdam heeft de politie tijdens het onderzoek aanwijzingen gevonden dat de man psychisch in de war was. "Een tekst op het whiteboard duidt op waanachtige ideeën waarvoor P. het slachtoffer verantwoordelijk hield."

Eis hoger dan de straf

Tegen de Rotterdammer was achttien jaar geëist. De rechter ging daar niet in mee en komt uit op een celstraf van 12 jaar. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is niet gebleken dat de man ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de steekpartij, maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat hij 'onder invloed van een stoornis' was.

Wel acht de rechter poging tot moord duidelijk bewezen, mede op basis van verklaringen van de dader zelf dat hij uit was op moord. "P. gaf aan dat hij uiteindelijk in het oog van het slachtoffer stak, omdat hij hem toen echt dood wilde maken. Hij wilde met het slachtoffer afrekenen."

P. moet zijn slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van ruim 58.463 euro voor geleden materiële en immateriële schade. Betaalt hij die niet, dan kan hij nog eens ruim 300 dagen gegijzeld worden.

Na uitzitten straf terug naar Iran

Als P. niet in beroep gaat, moet hij zijn straf van 12 jaar volledig uitzitten. Hij komt volgens de rechter niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling op voorwaarden. Zijn verblijfsvergunning is inmiddels ingetrokken, dus op voorwaarden reïntegreren in de Nederlandse samenleving gaat voor hem niet op. "Deze bepaling geldt niet, omdat de verblijfsvergunning van de verdachte is ingetrokken", schrijft de rechter. Zodra Rezgar P. vrijkomt, moet hij het land uit.