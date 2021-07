Horeca-ondernemers en organisatoren verbaasd over kritiek na stijging besmettingscijfers: 'Dit feestje willen we niet voor onszelf verzieken'

Horeca-ondernemers en organisatoren van evenementen liggen onder vuur vanwege jongeren die massaal besmet raken na grootschalige feesten. Volgens minister Ferd Grapperhaus moet bij de deur beter gecontroleerd worden of bezoekers wel echt getest of gevaccineerd zijn. Het kabinet bekijkt of extra maatregelen nodig zijn om de stijgende cijfers terug te dingen. Daarbij heeft minister De Jonge gezegd dat de QR-code die toegang verschaft pas na twee weken na volledige vaccinatie beschikbaar wordt. Het rommelt dus. Volgens Aziz Yaqoub, organisator van festivals in Rotterdamse stadsparken en eigenaar van poppodium Annabel en cultuurpodium Perron, is het te kort door de bocht om de horeca- en evenementenbranche de schuld in de schoenen te schuiven.

Volgens Yagoub zorgt een optelsom van verschillende factoren voor de nieuwe stijging in de besmettingscijfers. "Het ging slecht met testen op locaties van Testen voor Toegang. De stichting die daarover gaat, had een hackpoging en mensen kregen pas laat hun QR-code. Bovendien geeft minister De Jonge zelf toe dat het Janssen-vaccin te vroeg in de app is toegevoegd. Dat gaat de overheid nu corrigeren. Daar ben ik ontzettend tevreden over, want je bent niet meteen immuun als je 's middags je Janssen-vaccin haalt met één prik en dezelfde avond nog in een mensenmassa staat. Het kan aan al die factoren liggen, dus ik vind het te kort door de bocht om de horecabranche, die anderhalf jaar naar een muur heeft staan staren, de schuld te geven van eventuele fouten. De fouten waren ook ingecalculeerd. We wisten dat dit eventueel kon gebeuren."

Tot nu toe zijn poppodium Annabel en cultuurpodium Perron elk weekend stijf uitverkocht. "De behoefte is groot. Rotterdam leeft weer in het weekend, dat merk je aan alles", vertelt Yagoub. Volgens hem sjoemelt maar een klein percentage jongeren met toegangscodes. "Dat is echt minder dan vijf procent. Die krijgen hun QR-code te laat of hebben het niet goed geregeld. Als ze dan net een leuke date hebben op vrijdagavond doen ze er alles aan om binnen te komen."

Iedereen moet zich tot maximaal 40 uur voor het evenement laten testen. De uitbraak bij studentenvereniging NSR heeft laten zien dat ook dan nog besmettingen mogelijk zijn. Yagoub over het testen: "Dat is ook gedoe. Maar ik merk dat het per week - ook bij de organisatie die over de sneltesten gaat - beter gaat."

Steeds minder problemen aan de deur

Er zijn inmiddels minder problemen met jongeren aan de deur in vergelijking met het eerste weekend dat alles weer open ging, dat ziet Yagoub zelf bij Annabel en Perron. "In het eerste weekend ging het om ongeveer tien procent van de jongeren waar problemen mee waren. Het tweede weekend was dat al minder dan vijf procent." Yagoub verwacht dat het de komende weekenden weer stukken beter gaat.

De afgelopen dagen is er een aantal besmettingshaarden geweest. "Ook één bij een studentenvereniging. Daarvan vermoed ik dat het beleid nog niet waterdicht is. Ik ben blij dat minister De Jonge dat beleid nu heeft aangepast." Mensen die volledig gevaccineerd zijn, moeten nu twee weken wachten voordat ze de QR-code voor toegang krijgen. "Dat betekent niet dat je niet welkom bent, maar dan moet je alsnog testen."

Volgens Yagoub geven de stijgende besmettingscijfers soms ook een vertekend beeld. "Er wordt nu veel meer getest, onder meer bij Testen voor Toegang. Het is logisch dat de besmettingscijfers daarmee omhoog gaan. Tegelijkertijd hebben we te maken met een variant die veel besmettelijker is, daar moeten we ook mee oppassen."

Yagoub kijkt vooral nauwkeurig naar twee cijfers. "Hoeveel mensen er dagelijks gevaccineerd worden en wat de situatie op de intensive cares is. Dat vind ik veel belangrijkere factoren dan alleen maar naar de besmettingscijfers kijken."

Tickets voor evenementen zijn enorm in trek, toch is het voor Yagoub belangrijk dat iedereen blijft testen. "Ik roep iedereen op, niet alleen bezoekers, om zich te laten testen. Dit feestje willen we natuurlijk niet voor onszelf verzieken. Laten we daar allemaal aan werken. Testen, testen, testen."