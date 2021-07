Peter R. de Vries zwaargewond naar ziekenhuis na beschieting in Amsterdam, man aangehouden op snelweg bij Breukelen

In het centrum van Amsterdam is dinsdagavond journalist Peter R. de Vries neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanslag roept herinneringen op aan de moord op Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum. Net als Fortuyn had De Vries net een mediaoptreden achter de rug.

Peter R. de Vries (64) werd beschoten in de buurt van de studio van RTL Boulevard, waar hij dinsdagavond te gast was. Getuigen zeggen dat ze vijf knallen hebben gehoord en dat De Vries in zijn hoofd is geraakt.

Rotterdammer Pim Fortuyn had in 2002 een interview gedaan bij dj Ruud de Wild op 3FM. Hij werd op weg naar zijn auto in zijn hoofd geschoten door Volkert van der G. Fortuyn overleed kort na de aanslag. De politicus van de LPF en Leefbaar Rotterdam werd 54 jaar.

Margengoproces

Peter R. de Vries is een van de bekendste misdaadverslaggevers van Nederland. Hij treedt regelmatig op als woordvoerder of vertrouwenspersonen in politie- of rechtszaken. De laatste tijd was hij onder meer vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces. Vanwege deze zaak wordt hij al lange tijd beveiligd. De broer van Nabil B. en zijn advocaat, Derk Wiersum, werden beiden geliquideerd. Vermoedelijk gebeurde dat in opdracht van drugscrimineel Ridouan Taghi.

De politie is sinds de aanslag op De Vries op zoek naar een lichtgetinte man met een tenger postuur. Hij droeg een donkergroene jas met camouflagevlekken en en zwarte pet. Op de A2 bij Breukelen zou inmiddels een verdachte zijn aangehouden. Het is nog onbekend of dit de schutter is.

Demissionair minister Rutte en minister van Justitie zijn in Den Haag voor overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. In Amsterdam is de zogeheten 'driehoek' bij elkaar. Dat zijn de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de chef van de politie.

Om 23:00 uur wordt een persconferentie gegeven over de aanslag op De Vries.

Op sociale media circuleren inmiddels filmpjes waarop de zwaargewonde misdaadverslaggever te zien is. De politie verzoekt beelden van de aanslag alleen te delen met het opsporingsteam en niet te verspreiden via kanalen als Facebook en Twitter.