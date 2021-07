De Vries vecht voor zijn leven, politie pakt drie verdachten op voor beschieting

De neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. Dat heeft burgemeester Halsema van Amsterdam gezegd op een persconferentie over de aanslag op De Vries in het centrum van Amsterdam.

Volgens chef van politie Frank Paauw zijn dinsdagavond drie verdachten aangehouden. Twee van hen werden gearresteerd op de A4 bij Leidschendam, een derde in Amsterdam-Oost. Een van de arrestanten voldoet volgens Paauw aan het signalement dat de politie eerder verspreidde over de schutter. Het ging om een man met een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet.



Paauw was voorheen werkzaam als korpschef in Rotterdam.

Over de beveiliging van De Vries zijn tijdens de persconferentie geen mededelingen gedaan. Volgens hoofdofficier van justitie De Beukelaer kan dat niet om veiligheidsredenen.

Femke Halsema noemde De Vries een 'nationale held' en een 'moedige journalist'. Ze sprak van een 'brute, laffe misdaad'.

Premier Rutte noemt de beschieting van De Vries 'een aanslag op de vrije journalistiek'. HIj verklaarde dat in aansluiting op de persconferentie. "We hopen vurig dat hij de aanslag overleeft", voegde minister Grapperhaus van justitie daaraan toe.