Peter R. de Vries vecht voor zijn leven, politie pakt drie verdachten op voor beschieting

De neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. Dat heeft burgemeester Halsema van Amsterdam gezegd op een persconferentie over de aanslag op De Vries in het centrum van de hoofdstad.

Volgens chef van politie Frank Paauw zijn dinsdagavond drie verdachten aangehouden. Twee van hen werden gearresteerd op de A4 bij Leidschendam, een derde in Amsterdam-Oost.

Een van de arrestanten voldoet volgens Paauw aan het signalement dat de politie eerder verspreidde over de schutter. Het ging om een man met een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet.



Paauw was eerder korpschef in Rotterdam. Hij stapte in 2019 over naar de politie-eenheid van de hoofdstad.

Over de beveiliging van De Vries zijn tijdens de persconferentie geen mededelingen gedaan. Volgens hoofdofficier van justitie De Beukelaer is dat om veiligheidsredenen niet mogelijk.

'Moedige journalist'

Femke Halsema noemde De Vries een 'nationale held' en een 'moedige journalist'. Ze sprak van een 'brute, laffe misdaad'.

Premier Rutte omschreef de beschieting van De Vries direct na de persconferentie als 'een aanslag op de vrije journalistiek'. "We hopen vurig dat hij de aanslag overleeft", voegde minister Grapperhaus van justitie daaraan toe.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben laten weten 'diep geschokt' te zijn over de aanslag.



Nabil B.

De naam van Peter R. de Vries is verbonden aan veel bekende dossiers, zoals die van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. Bekend is ook de Puttense moordzaak, waarin De Vries nauw samenwerkte met oud-hoofdcommissaris Blaauw uit Rotterdam om de onschuld van twee veroordeelde verdachten aan te tonen.

De laatste tijd trad De Vries op als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces. Drugscrimineel Ridouan Taghi is daarin een van de verdachten.

De voormalig advocaat van Nabil B., Oscar Hammerstein, is ervan overtuigd dat de aanslag op de Vries te maken heeft met die rechtszaak. "Taghi heeft gezegd dat iedereen die zich met zijn zaak bemoeit, wordt neergeschoten. Eerst was het de broer van de kroongetuige, toen een advocaat. Nu gaat het om een man die zonder harnas naar buiten liep."

De Vries had dinsdagavond een bijdrage geleverd aan het tv-programma RTL Boulevard. Hij praatte daar over de moord op een kapper in Duivendrecht. Vlakbij de tv-studio werd hij door het hoofd geschoten.

Internetplatform YouTube heeft dinsdagavond honderden video's verwijderd waarin te zien is hoe De Vries bloedend op straat ligt. De politie heeft mensen die beelden hebben gemaakt opgeroepen om die alleen te delen met het opsporingsteam en ze niet te verspreiden op sociale media.

Voor het onderzoek naar de aanslag is een zogeheten TGO in het leven geroepen: een Team Grootschalige Opsporing. Daarin werken minstens twintig rechercheurs vanuit verschillende specialisaties samen.