Na miljoeneninjectie volgt nu groot plan voor Rotterdam Zuid: een nieuw metrostation en een groot park

Twaalf bestuurders maken zich zorgen over de situatie in Rotterdam Zuid. Zij vinden dat het stuk stad meer aandacht verdient dan krijgt.

Dinsdagavond hebben de twaalf, onder wie directeuren en bestuurders van onder meer de RET, het Albeda, Woonstad en het Maasstad Ziekenhuis, een manifest aangeboden aan wethouder Moti. Het plan, waarin wordt gepraat over een nieuw metrostation en een vijftien kilometer lang park, moet Zuid definitief vooruit helpen.

De afgelopen jaren zijn er miljoenen euro's in het stadsdeel geïnvesteerd. "Er wordt al heel goed aan Zuid gewerkt", erkent ook Francien Houben, architect en oprichter van Meccanoo, en onder andere verantwoordelijk voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. "Er is veel geïnvesteerd in de opleiding van kinderen en scholen. Maar wij vonden dat er meer moest gebeuren."

In het manifest hebben de twaalf bestuurders tien punten gedefinieerd die Zuid naar een hoger niveau moeten tillen. Eén van die punten is het plaatsen van een nieuw metrostation.

Houben: "Er wonen 200 duizend mensen op Zuid en er is niet eens een Intercity-station. Er is veel armoede. Ook dat heeft vaak met vervoersarmoede te maken. Zuid heeft bijvoorbeeld vijf metrostations en Noord misschien wel dertig. Op Noord zitten vier Intercity-stations en op Zuid geen enkele."

Daarom wordt in het manifest een nieuw metrostation bij de Charloisse Poort voorgesteld. Daarnaast kan dan bij Slinge een mooi centrum gemaakt worden. Ook de Maashaven en Waalhaven moeten volgens het manifest transformeren.

Om dat voor elkaar te boksen is er met verschillende partijen een plan gemaakt "om op strategisch niveau een aantal grote ingrepen te doen die heel goed zijn voor de bevolking."

Nieuw park van vijftien kilometer lang

Er zijn nog meer punten. Volgens Houben heeft Zuid van oorsprong een belangrijke band met de haven, maar is die nu totaal verstoord. "Daar spelen een aantal dingen een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer, wat slecht is op Zuid, maar ook die dijk die na de Watersnoodramp is aangelegd. Die vormt een blokkade tussen de haven en de wijken. Wij stellen voor om vijftien kilometer dijkpark aan te leggen."

Dat is niet alleen fijn voor de mensen die er werken, maar ook voor de bewoners, stelt ze. "De invalshoek van het park heeft heel erg te maken met het maken van een gezonde wijk. Om daar te wandelen en te fietsen, maar ook tegen de hittestress. Dat soort punten zijn heel belangrijk."

Het plan is volgens Houben voortgekomen uit het idee dat er tot nu toe steeds over kleine onderdelen werd nagedacht. "En daar is iedereen op zich goed mee bezig, maar er moet ook een groot plan zijn. Zodat iedereen snapt wat de plannen op grotere schaal en langere termijn zijn".

Anderhalf jaar geleden gaf Houben een lezing op Zuid en ook voor het economisch bestuur van Zuid-Holland. "Daar zaten die partijen in en die raakten ongelooflijk enthousiast. Alle initiatieven zijn we bij elkaar gaan brengen. Feyenoord City, Hart van Zuid, het Maasstad Ziekenhuis, de RET, Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Samen hebben we een strategie bedacht en dat raamwerk presenteren we aan de dienst Stadsontwikkeling, het college van burgemeesters en wethouders."

Het allerbelangrijkst zijn volgens Houben de bewoners van Zuid. "Om die perspectief te geven op onderwijs, wonen en werk."