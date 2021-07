Is de begrotingsvergadering Rotterdam eigenlijk de aftrap verkiezingscampagne?

De Rotterdamse gemeenteraad vergadert deze week over de plannen voor de begroting van volgend jaar. De eerste dag van debat zit erop. Echt fel is het niet geworden. Met nog acht maanden te gaan voor de gemeenteraads verkiezingen is het meer een aftrap voor de verkiezingscampagnes.

Is het nu wel of niet goed om zoveel geld uit het weerstandsvermogen -het spaarpotje van de gemeente - te gebruiken om de gevolgen van corona te bestrijden . Het was één van de vragen tijdens het debat over de voorjaarsnota. Rotterdam is financieel zwaar getroffen door de corona-uitbraak, Er zijn veel minder inkomsten, maar juist veel meer uitgaven. Zo wordt verwacht dat er meer geld nodig is voor de gezondheidszorg.

Het college van burgmeester en wethouders investeert onder andere 114 miljoen euro om mensen aan het werk te houden en de economie te stimuleren. Ook wordt er meer geinvesteerd in het woningtekort. Naast nieuwe woningen worden ook lege winkel- en kantoorpanden omgebouwd tot huizen.Het stadsbestuur wil geen grote lastenverzwaringen voor de Rotterdammers doorvoeren, maar juist meer investeren om zo Rotterdam sterker uit de strijd te laten komen.

"Failliete winkel"

Leefbaar Rotterdam en Denk maken zich zorgen over hoe snel de spaarpot leeggaat. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam: "Ik maak mij grote zorgen over de toekomst van Rotterdam. De stad stagneert onder dit college. Het weerstandsvermogen komt op een record laagte. Het volgende college wordt opgezadeld met een failliete winkel".

Volgens wethouder Arjan van Gils van financien is deze begroting helemaal in orde. "ik deel niet de mening dat het onverantwoordelijk is. We blijven aan de veilige kant van de streep. We hebben onze algemene reserves en de spaarpot van Eneco achter de hand. Niet dat we die gelijk willen gebruiken, daar blijven we af. Dat betekent dus niet dat anderen zich met ons gaan bemoeien". Van Gils doelde op een uitspraak van Robert Simons dat de provincie Zuid-Holland de stad dan onder curatele zou kunnen zetten.

Ook gaf de wethouder de toezegging dat als het met de kosten dit jaar meevalt, het geld weer aangevuld wordt. Ook is er nog de toezegging van het Rijk om veel corona-uitgaven te vergoeden.

Coalitie tevreden

De coalitiepartijen zijn uiteraard tevreden met de voorgestelde begrotingsplannen voor het komende jaar. D66 is blij dat het college van Burgemeester en Wethouders 130 miljoen euro uittrekt voor de energietransitie, circulaire samenleving en de verduurzamen van woningen. "Goed dat het college daar op in zet", aldus fractievoorzitter Chantal Zeegers.

Vincent Karremans van de VVD: "We zien een stad die uit de crisis komt. Sterker. Door uitstel van huur, belasting, uitbreiding van terrassen. Wij investeringen ons uit deze crisis. Ook tijdens pandemie bouwen we door, zodat onze kinderen opgroeien in een leefbare en schone stad

Te weinig gebouwde huizen

De oopositie leverde kritiek op de plannen. Het meest ging het debat over het wel of niet halen van de afgesproken hoeveelheid nieuwe woningen. Leefbaar Rotterdam en Denk vinden dat er te weinig nieuwe huizen worden opgeleverd. Volgens Leefbaar zijn er maar 8400 nieuwe bijgekomen in de afgelopen jaren dat dit college er zit.. En dat terwijl de afspraak 18-duizend was, zo zei Leefbaar.

Vincent Karremans van de VVD is het daar niet mee eens. "Het zijn er al 11-duizend", zo zei hij. Maar zijn er nu wel of geen huizen meegeteld waar de bouwstart nog lag in de periode dat Leefbaar nog aan de knoppen zat?. Het was een steeds terugkerende vraag in de zeven uur durende vergadering. Duidelijk is wel dat het woningtekort en de bouw van nieuwe huizen ëén van de grote onderwerpen tijdens de komende verkiezingscampagne wordt.

Ook de sloop van de Tweebosbuurt kwam enkele keren langs in het debat. Kleine opppositiepartijen vinden dat Rotterdam niet goed heeft gereageerd op de kritiek van van de VN op de sloop van de Tweebosbuurt. 50Plus vindt dat het huidige stadsbestuur veel te weinig doet voor de ouderen en dat er voor de sociale woningbouw te weinig aandacht is. Volgens Verkoelen is in deze periode vooral ingezet op het de stad uitjagen van gewone Rotterdammers. Door ook de scheiding tussen arm en rijk te vergroten, verweet zij het college 'zonnekoningsgedrag'.

Verkeersexperimenten

Ook werd er door oppositie partijen kritiek geleverd op de verkeersexperimenten. Denk en Leefbaar geven al langere tijd aan dat ze hier mee willen stoppen, omdat de automobilisten en de ondernemers daar overlast van hebben. GroenLinks en D66 zeiden juist dat het de stad de afgelopen maanden zoveel voordelen had opgeleverd. Alle Rotterdamse straten voldoen nu aan de Europese norm voor schone lucht en meer mensen zouden de auto laten staan. Leefbaar bleef hameren of ze daar ook cijfers als bewijs voor hadden. Toen die niet direct kwamen reageerde Simons van Leefbaar Rotterdam. "Die heeft u dus niet".

Positie wethouder Kasmi in gevaar?

De PVV heeft een motie van wantrouwen - het zwaarste politieke middel - ingediend tegen wethouder Said Kasmi. PVV-raadslid Meeuwissen vindt dat Kasmi op een aantal grote projecten niet goed heeft gehandeld. Bijvoorbeeld met het renovatieplan van Museum Boijmans an Beuningen en het het voorstel om het recreatieoord Hoek van Holland in de verkoop te zetten. De raad reageerde verrast op de zet van Meeuwissen. Waarschijnlijk zal de motie niet veel steun krijjgen. Raadsleden zeiden de motie niet serieus te nemen.

Nieuwe plannen

Tijdens de vergadering hebben de raadsleden veel plannen ingediend. Zo wil Nida meer becherming van de kwetsbaren door het beperken van vaste lasten. En de partij wil extra aandcaht voor ouderen met een migratie achtergrond. En D66 wil dat er nu echt een visie komt voor het nachtl;even. Hoe wil Rottertdam daar in de toekomst nu verder mee.

De VVD wil meer geld voor het programma Bureau Rijnmond, het regionale opsporingsprogramma van Rijnmond. Vincent Karremans riep ook meer mensen op het programma online te volgen. "Hoe meer kijkers, hoe groter de kans dat daders gepakt gaan worden", volgens de VVD-voorman.

Komende donderdag vergadert de raad verder. Dan wordt er ook nog gesproken over het nieuwe raadsvoorstel van Feyenord City. De club krijgt dan tot december de tijd om onder andere de bouwkosten en de financiering van het nieuwe stadion rond te krijgen. In de avond zal dan hierover en over de andere voorgestelde plannen gestemd worden.