Viroloog Koopmans: we verwachten een vierde golf, maar ernst van infecties is de vraag

Het gaat de goede kant op met het bestrijden van het coronavirus in Nederland en Europa, maar we zijn nog niet van het virus af. Topviroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC verwacht dat we nog zeker een jaar of langer met de pandemie bezig zijn. Virologen verwachten deze zomer een vierde golf, maar de vraag is hoe ernstig de infecties zullen zijn, nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd.

Koopmans waarschuwt dat veel mensen nog niet volledig zijn gevaccineerd. "Een heleboel mensen zijn nog wel degelijk gevoelig voor de infectie en ziekte, dat speelt deze zomer nog volop", zegt ze.

Het is woensdag druk in het Erasmus MC. Er is een grote bijeenkomst van universiteiten die praten over de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Een Pandemic & Disaster Preparedness Center moet ons beter voorbereiden op toekomstige wereldwijde virusuitbraken. "We hebben een programma net als de deltawerken nodig. We hebben echt redenen om aan te nemen dat dit niet de laatste pandemie zal zijn", zegt Koopmans.

Deltavariant rukt op

Virologen weten dat er allerlei nieuwe infecties en nieuwe varianten op ons af gaan komen. Ongelijkheid in de wereld versterkt dat probleem. "In Nederland en Europa gaat het de goede kant op. We zien dat met de versoepelingen de basismaatregelen lastig zijn voor mensen, maar over de hele linie gaat het in Europa goed. Maar een deel van de wereld heeft nog amper toegang tot vaccins. We zijn nog zeker een jaar of langer met de pandemie bezig."

Dat de deltavariant nu oprukt, staat vast. "De vraag is: is het erg? Het is in zoverre erg dat het besmettelijker is en dus moeilijker tegen te houden. Daarom zien we nu een snellere stijging. We verwachten een vierde golf, maar de vraag is of dat een vierde golf is van infecties zonder dat mensen ernstig ziek worden dankzij de vaccinaties. Vaccineren is de buffer tegen verdere verspreiding. Het goede nieuws is dat de vaccins die er zijn tegen de ergste ziekte van deze variant beschermen."