Vlooien en mossels checken hoe het gaat met de Rotterdamse waterkwaliteit

"Het is het grootste innamewerk van ruw water in Nederland", vertelt Maaike van de Ven van Evides. Het Maaswater is een belangrijke bron voor het maken van drink- en industriewater.

Het nieuwe innamepompstation in Hank haalt rivierwater uit de Maas, waarna het wordt opgeslagen in drie grote bekkens. Door het nieuwe pompstation kan méér water in kortere tijd worden ingenomen. "De inhoud van een Olympisch zwembad, 2500 kuub, dus 2,5 miljoen liter water kan in twee minuten tijd."

Het nieuwe systeem is noodzakelijk om voldoende zoet water van een goede kwaliteit beschikbaar te hebben, voor nu en in de toekomst.

In 2015 zorgde de lozing van een industriële stof in de Maas ervoor dat het waterbedrijf lange tijd geen rivierwater kon innemen. "We hebben wel drinkwater kunnen maken, want we hadden voldoende water in de bekkens", vertelt Van de Ven. "Maar dat gaf wel aan dat we naar de toekomst toe, waarbij je nog meer variatie hebt in de rivierafvoer, sneller moesten kunnen innemen. Toen werd de urgentie duidelijk om dit pompstation te realiseren."

Op bezoek bij het nieuwe innamepompstation van Waterbedrijf Evides | Foto: Maikel Coomans

De bekkens in de Biesbosch zijn in de jaren '60 al aangelegd. "Indertijd is het pompstation van het eerste naar het tweede bekken ook in gebruik genomen als innamestation." Dat werkte in die periode eigenlijk prima, legt Van de Ven uit. "Maar over tijd hebben we behoefte gekregen om sneller te kunnen innemen."

Het water dat door het nieuwe innamepompstation gaat, wordt nog maanden opgeslagen voordat het naar verschillende waterzuiveringen gaat. Daarna zijn er verschillende methoden die ervoor zorgen dat het water zo schoon mogelijk is.

De waterkwaliteit wordt gedurende de inname maar ook al tevoren continu gemonitord. "Als het niet aan de strenge criteria voldoet, kunnen we de inname staken."

Mosselmonitoren en Dafnia-vlooien

Het monitoren van de waterkwaliteit gaat op een heel speciale manier. Een klein stroompje water wordt daarvoor afgetapt en door allerlei apparaten geleid. Twee daarvan zijn biologische monitoringssystemen gevuld met Daphnia vlooien en mossels.

"In de mosselmonitor zitten acht of tien mosselen. Aan de hand van hoe open hun schalen zijn kunnen we zien of de waterkwaliteit goed is. Als er hele afwijkende waterkwaliteit voorbij stroomt, gaan de mosselen dicht. Dat meten we met sensoren en dan weten we dat we de inname moeten staken en op zoek moeten naar wat er mis is met de kwaliteit", zegt Van de Ven.

Daphniavlooien bewegen in een bepaald patroon en die bewegingen worden gemeten. "Als ze een ander patroon vertonen kan dat ook betekenen dat de waterkwaliteit afwijkt." Dan kan eveneens de inname van water worden gestopt. "Het zijn vlooien die bepalen hoe het gaat met de Rotterdamse waterkwaliteit", merkt verslaggever Maikel Coomans op.

Op dit moment is de kwaliteit van het water in orde. "De knop is groen dus het gaat goed", zegt Van de Ven.