Skihut in Rotterdam dicht na coronabesmettingen

De Après Skihut op het Stadhuisplein in Rotterdam blijft de komende dagen dicht na een uitbraak van corona. Het gaat om zeker drie avonden, schrijft de populaire uitgaansgelegenheid op Facebook.

"Wegens een aantal met corona besmette medewerkers zijn wij per direct gesloten om de veiligheid van onze gasten en medewerkers te kunnen waarborgen. Voorlopig zijn wij voor drie dagen gesloten", laat De Après Skihut weten via een verklaring op Facebook.

In een intern bericht aan het personeel doet de bedrijfsleiding een verzoek om de komende dagen 'niet bij elkaar te zitten'. Het personeel krijgt wel doorbetaald.

Vrijdag besluit de Skihut of ze opnieuw open gaan. Hoeveel besmettingen er momenteel zijn is niet gezegd.

Het is niet de eerste besmetting in de horeca in Rotterdam. Op een galafeest van de Rotterdamse studentensociëteit NSR raakten ook tientallen mensen besmet met corona.