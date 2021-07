Dit worden de penthouses van een miljoen (of meer) in de Zalmhaventoren

Dat zegt Bas van Hoeven, woordvoerder van bouwer Bam. Hij geeft een rondleiding op één van de hoogst gelegen verdiepingen (53) van de toren. "Je hebt hier penthouses van twee verdiepingen. Je hebt overal een mooi uitzicht, het is een verdieping volledig omgeven door glas."

Ga je nog een stukje hoger, dan kom je bij de twee hoogste woningen van de Benelux. "Deze twee penthouses hebben vier balkons en 360 graden uitzicht. Het verschil tussen deze twee penthouses is drie meter hoogte. De ene ligt op 172 meter hoogte en de ander op 175 meter hoogte", zegt Van Hoeven.

Indrukwekkend uitzicht

Het uitzicht vanaf de hoogst gelegen penthouses is indrukwekkend: "Als je een rondje loopt over het balkon, begin je bij de Erasmusbrug in Rotterdam, dan loop je naar de Euromast met het park, dan naar de Maas die afloopt in de zee, en vervolgens heb je Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Voor Amsterdam heb je wel een hele goede bril nodig en lekker weer, maar alles is hier te zien. De hele Randstad", legt Van Hoeven uit.

En kan alles ook gerealiseerd worden voor de kopers van deze penthouses? "We hebben geprobeerd om ze zoveel mogelijk opties te geven. Dus waar wil je je badkamer, waar wil je je keuken, waar wil je je stopcontact, waar wil je je lampje. Hoe eerder je je in het proces erbij bent, hoe meer mogelijkheden je hebt." De penthouses zijn zo goed als allemaal verkocht. De exorbitante woningen kosten een miljoen of meer.

Bouw schiet op

Het gaat goed met de bouw van de toren: vorige week stond voor de laatste week de zogeheten hijsloods er nog op, nu zijn alle normale verdiepingen klaar en komt alleen 'de kroon' er nog op. "Dat is een ander uiterlijk van het gebouw. Anders is het een heel statisch, recht potlood. Het moet een geslepen potlood worden", zegt Van Hoeven.

Verder zijn in de Zalmhaventoren niet alleen normale verdiepingen en penthouses gevestigd, maar ook twee verdiepingen met een restaurant. "Deze bevindt zich bovenop de vier verdiepingen met penthouses." Uiteindelijk bereikt de toren een hoogte van 215 meter. Daarmee is het de hoogste woontoren van de Benelux.