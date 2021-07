UPDATE: Omgekomen motorrijder in Waalhaven is politie-agent, mogelijk betrokken vrachtwagen gevonden

Een motoragent van de Rotterdamse politie is woensdagmorgen om het leven gekomen bij een aanrijding in het Waalhavengebied. Zijn motor kwam in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder van de truck is doorgereden.

De aanrijding gebeurde volgens de politie op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg. De oorzaak is nog niet bekend.

Rond 11:00 uur meldt de politie dat de vrachtwagen die vermoedelijk bij het ongeluk was betrokken een paar kilometer verderop is gevonden. Er is een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu of de man de chauffeur van de gezochte vrachtwagen is.