21-jarige Rotterdammer verdacht van aanslag op Peter R. de Vries

Een van de twee verdachten die door de politie worden verdacht van de aanslag op misdaadjournalist Peter R. De Vries dinsdagavond, is een 21-jarige man uit Rotterdam. De andere verdachte is een 35-jarige man uit Maurik, met een Poolse identiteit.

De Rotterdammer en de Pool worden verdacht van directe betrokkenheid bij de aanslag. Ze werden aangehouden op de A4 bij Leidschendam. Politiechef Frank Paauw liet dinsdagavond weten dat een van de inzittenden van de auto mogelijk de schutter is.

Een derde verdachte, een 18-jarige Amsterdammer, is inmiddels vrijgelaten. De politie denkt niet dat hij iets te maken heeft met de aanslag.

De Vries werd dinsdagavond na een opname van het programma RTL Boulevard in Amsterdam op straat neergeschoten. Voor zover bekend ligt hij op dit moment zwaargewond in het ziekenhuis.

De Pool en de Rotterdammer zitten vast in volledige beperking. Dat betekent dat ze met niemand contact mogen hebben, behalve met hun advocaat. Vrijdag worden ze voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De politie heeft afgelopen nacht huiszoekingen gedaan in Tiel, Maurik en Rotterdam. Daarbij is apparatuur en munitie in beslag genomen.