Aantal besmettingen bij Rotterdamse studentenvereniging boven de honderd na gala

"Het gaat om zowel leden die op het feest waren als leden die niet op de boot waren", vertelt Radder. "Mensen zijn dus ook besmet als gevolg van het contact met leden."

Hij weet nog niet of het gaat om de deltavariant van het coronavirus. "We hebben contact met de GGD, maar die info hebben we nog niet gekregen. Uiteraard wil ik dat wel graag weten."

De gezondheid van de leden staat nu voorop. Radder: "Zover het bestuur weet, gaat het redelijk met de mensen die ziek zijn. We hopen dat het zo blijft en iedereen volgende week het ergste achter de rug heeft."

De leden zijn nu druk om elkaar te helpen. "We proberen te regelen dat de gezonde leden boodschappen doen voor de zieken. Zo help je elkaar én proberen we verdere verspreiding te voorkomen."

Het is onduidelijk of NSR als enige vereniging zwaar is getroffen. Eerder werd bekend dat de Skihut de deuren heeft gesloten na besmetting onder het personeel. Het is niet bekend of die uitbraak ook bezoekers heeft getroffen.