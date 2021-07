Rotterdamse gemeenteraad gaat stemmen over nieuw voorstel Feyenoord City: dit is wat het plan precies inhoudt

Al in 2017 heeft de gemeente Rotterdam met de club afspraken gemaakt over waar aan voldaan moet zijn voordat de stad definitief toestemming geeft en dus ook geld gaat overmaken. Die lijst met afspraken wordt ook wel de 'position paper' genoemd.

Het onafhankelijke adviesbureau Deloitte heeft onderzocht hoe het staat met al die afspraken. Deloitte meldt dat de 'businesscase' voor de bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord grotendeels voldoet aan de gemaakte afspraken met de gemeente. Van de 98 voorwaarden wordt aan 54 voorwaarden voldaan, 36 voldoen bijna. Hierbij ligt alles wel contractueel vast, maar gaat het sein pas op groen nadat de definitieve beslissing is gevallen. Over de resterende punten wordt nog geen oordeel gegeven.

Maar op de twee cruciale onderdelen, de haalbaarheid van de businesscase van het nieuwe stadion en de samenstelling van de financiering, trekt Deloitte geen conclusie. Zij laten het oordeel over aan de gemeenteraad. Als ook de Rekenkamer met een rapport komt en zegt dat er eigenlijk géén instemming kan plaatsvinden, gaat de raad twijfelen of het licht wel op groen kan.



In de weken daarna volgen gesprekken met de supporters en de directie van Feyenoord. Directeur Koevermans zegt pas aan het eind van het jaar duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van de financiering en de bouwkosten. Nog voordat er gestemd moet worden, komen de PvdA, GroenLinks en Leefbaar Rotterdam met een eigen voorstel. Titel: Een spannende finale.

Nu afspraak over datum

De grootste verandering in het nieuwe voorstel is dat er een deadline wordt genoemd. De raadsleden vinden dat er aan het eind van het jaar duidelijkheid moet zijn. "Wij willen voor het einde van het jaar een definitief besluit nemen over de investering, zegt PvdA-raadslid Dennis Tak, opsteller van het plan.

Tak gaat ervanuit dat Feyenoord begin december zegt of het gaat lukken of niet. Zo kan de gemeenteraad er nog voor het kerstreces een beslissing overnemen.

Tak vindt dit ook een duidelijk signaal aan de financierders die nog twijfelen.

Maar wat als Feijenoord tot eind december nodig heeft alles af te ronden? In principe geeft de raad de club tot eind december de tijd met dit voorstel. Volgens mede-opsteller Leefbaar Rotterdam is het duidelijk. "Eind december moet er een 'ja of nee' komen anders is het project mislukt".

Andere partijen vinden dat verleniging alleen kan als duidelijk is dat het project dan ook echt doorgaat en er weinig extra tijd nodig is. Dennis Tak spreekt over hooguit een paar weken.

De enige reden waarom er wel een langer uitstel kan komen, is als de zaak bij de Raad van State uitloopt. Die is door bewoners en een aantal bedrijven rondom de Kuip is aangevraagd. In principe zou die zaak voor het najaar behandeld moeten zijn. Er is al rekening gehouden met een uitstel tot december.

Extra aandacht voor hogere bouwkosten

Er is nu ook een extra hoofdstuk toegevoegd over de steeds hogere bouwkosten. Feyenoord onderhandelt de komende weken met bouwbedrijven over een bouwcontract. Voor de gemeente is het heel belangrijk om inzage te hebben in de risicoverdeling van die kosten. De raadsleden willen niet dat financiële flops op het bordje van de gemeente terechtkomen.

Dennis Tak: "Er zijn genoeg bouwprojecten waar grote kostenoverschrijdingen waren. Dan gaat het niet over een paar miljoen euro, maar al gauw over tientallen miljoenen euro's. Die ruimte is er in dit project dus niet".

Wat wordt nu al wel goedgekeurd?

De raad gaat deze week al wel goedkeuring geven aan de afspraken die al behaald zijn. Van de 98 voorwaarden zijn dat 54 voorwaarden. Bij 36 andere voorwaarden moet het nog verder uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld bij de erfpachtregeling. Hierbij ligt alles wel contractueel vast, maar gaat het sein pas op groen nadat de definitieve beslissing is gevallen. In het najaar gaat Deloitte al deze voorwaarden nog eens controleren om zo alsnog goedkeuring te kunnen geven. De raad zal daar dan later in het jaar een besluit over nemen.

Donderdag wordt dit nieuwe raadsvoorstel over Feyenoord City besproken. In de avond is er een stemronde. Een meerderheid is inmiddels voor. Dennis Tak zal blij zijn. Volgens hem is er dan op de best mogelijke manier gewerkt om risico's te beperken.

Een aantal kleine oppositiepartijen ziet dat toch anders. De SP, PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren willen nog wachten met stemmen. Ellen Verkoelen van 50Plus vuurde vele vragen af op de collega's van de PvdA en Leefbaar Rotterdam. De kern van haar betoog: waarom niet gewoon wachten totdat Feyenoord de zaken op orde heeft?