Verdachte chauffeur dodelijk ongeval Waalhaven reed eerder motoragent en fietsster aan

De politie heeft woensdag een 45-jarige man uit Melissant aangehouden. De aanhouding zou te maken hebben met het ongeluk in de Rotterdamse Waalhaven, waarbij een 47-jarige motoragent om het leven kwam. De aanhouding gebeurde op het terrein van een transportbedrijf in het dorp op Goeree-Overflakkee. De man zou eerder betrokken zijn bij ongelukken in 2015 en 2020.

Op foto's is te zien dat de politie het terrein heeft afgezet. Ook is een vrachtwagen met een lege trailer afgedekt met een zeil. Een medewerker van het transportbedrijf zegt in het duister te tasten over de aanhouding. "De politie heeft ons niets verteld", zegt de medewerker.

Opvallend genoeg werd in 2015 ook een motoragent van de Rotterdamse politie aangereden door een chauffeur van een transportbedrijf uit Melissant. De chauffeur die bij dat ongeval was betrokken, is in 2018 veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rij-ontzegging. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk op de A15 ter hoogte van het Hartelkruis zijn rechterarm kwijt. Volgens de agent was er opzet in het spel. Hij zou de man eerder hebben aangehouden omdat het voertuig te zwaar beladen was.

De vrachtwagenchauffeur was vorig jaar ook betrokken bij een ongeluk op de Westvoorneweg. Op 13 juli stak een fietsster onverwacht over. De 79-jarige vrouw kwam om het leven.

Politie deed onderzoek naar de toedracht. Uit de reconstructie is vast komen te staan dat de chauffeur de aanrijding niet hadden kunnen voorkomen. Wel was de vrachtwagen te zwaar beladen. Mogelijk wordt het transportbedrijf hiervoor nog vervolgd.