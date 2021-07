Hoeveel zorgen moeten we ons maken over een vierde coronagolf?

Marion Koopmans, viroloog Erasmus MC | Foto: Rijnmond

Viroloog van het Erasmus MC Marion Koopmans ziet de cijfers van ziekenhuisopnames heel erg teruglopen. "Maar we zien wel weer wat besmettingen sinds de openstelling door bijvoorbeeld feestjes en nachtclubs. Dat moet wel beheersbaar blijven. We zijn volop aan het vaccineren, het zou in het najaar eigenlijk mee moeten vallen met wat we nog te zien gaan krijgen."

Toch maakt de viroloog zich zorgen. "Jazeker, want we zijn er nog niet. De pandemie is een wereldwijd probleem. Wij zijn aan de gelukkige kant dat we al zoveel vaccins en vaccinaties hebben. Er is een groot deel van de wereld waar dat nog niet voor geldt. Zolang dat zo is, blijven we linksom of rechtsom met het virus te maken hebben."

Koopmans verwacht een vierde golf. Hoe erg die gaat zijn, hangt af van hoeveel mensen uiteindelijk gevaccineerd zijn, en hoe hard dat gaat, zegt ze. "Op dat laatste hebben we een beetje invloed. Daarom is de oproep: laat je testen en houd je aan de basisafspraken. Want dat helpt gewoon om niet weer met hoge besmettingsgetallen het najaar in te gaan."

"De deltavariant is nóg besmettelijker dan de Britse variant van afgelopen winter", gaat Koopmans verder. "Zodra ergens iets mis gaat met de maatregelen, zie je de infecties met deze variant stijgen. Het goede nieuws is dat de vaccins ook beschermen tegen ernstige ziekte door deze variant. Blijven vaccineren is dus heel belangrijk. Maar tegelijkertijd moeten we ook met ons gedrag de circulatie zo laag mogelijk houden."

Ernst Kuipers, Landelijk Netwerk Acute Zorg | Foto: Rijnmond

Ook Ernst Kuipers zegt dat we rekening moeten houden met een vierde golf. "Dat betekent onder meer: capaciteit beschikbaar houden voor opvang van extra patiënten. En zo nodig weer te gaan spreiden, terwijl we bezig zijn ook de achtergestelde zorg in te halen." Wat dat laatste betreft heeft hij goed nieuws. "In de afgelopen twee weken hebben we in het Erasmus MC zeven patiënten kunnen helpen met een levertransplantatie."

Kuipers houdt de oplopende besmettingscijfers scherp in de gaten. "We zaten even op hele lage aantallen van 500 per dag. Dat steeg al heel snel naar 1500, een verdriedubbeling. Het grootste deel zit bij mensen onder de dertig. Daar weten we van dat ze zelden zo ziek worden dat ze zorg nodig hebben. Maar via hen kan het virus wel overslaan naar anderen."

"Het gaat heel hard met de inentingen. Maar zo'n 6 miljoen van de volwassen Nederlanders is nog steeds niet volledig gevaccineerd. We hebben echt nog wel een weg te gaan."

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) | Foto: Rijksoverheid

"We moeten ons echt voorbereiden op meerdere scenario's voor het najaar", stelt Hugo de Jonge. "Voor nu betekent het: waakzaam blijven, afstand houden en vaccineren."

Volgens De Jonge is het niet alleen belangrijk dat we een hoge vaccinatiegraad behalen. "We moeten ook een homogene vaccinatiegraad hebben. Daarmee bedoel ik: in iedere wijk en iedere groep moet die vaccinatiegraad hoog zijn om echt beschermd te zijn. De eerlijke maar harde boodschap is: de mensen die niet kiezen voor vaccinatie zullen sowieso ziek worden. De komende weken, komende maanden, het komende jaar misschien. Maar mensen zullen sowieso ziek worden als ze niet gevaccineerd zijn. En een deel van die mensen heeft de kans in het ziekenhuis terecht te komen."

"Niet iedereen maakt de ziekte op een milde manier door en ook jongeren moeten niet te snel denken: mij treft het niet", gaat hij verder. "We zien ook echt wel jonge mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Kortom: vaccineren, vaccineren, vaccineren!"

De versoepelingen worden niet zomaar weer teruggedraaid, zegt De Jonge. Maar helemaal uitgesloten is dat niet. "We moeten goed kijken of de besmettingen die we nu zien, zich gaan vertalen in nieuwe ziekenhuisopnames. Als dat het geval is, dan ontkom je er misschien niet aan. Maar als we lockdown-achtige maatregelen kunnen voorkomen dan doen we dat natuurlijk wel."