Volg live FC Zürich - Feyenoord; Rotterdammers leiden halverwege door goal Sinisterra

Halverwege de wedstrijd leidt Feyenoord met 1-0 door een vroeg doelpunt van Luis Sinisterra. Veel meer echte kansen creëerde Feyenoord niet. Doelman Marciano onderscheidde zich door een strafschop te keren.

Na eerdere oefenwedstrijden tegen AA Gent en AEK Athene is FC Zürich de derde tegenstander in de voorbereiding. De Zwitsers eindigden net als Feyenoord vijfde in de voorbije competitie en plaatsten zich via play-offs voor de voorronde van de Conference League.

Bij Feyenoord maakt de Israëlische doelman Ofir Marciano zijn officieuze debuut. Ook heeft Slot een basisplaats ingeruimd voor Francesco Antonucci. Guus Til is wel aanwezig bij de oefenwedstrijd tegen Zürich, maar speelt niet vanwege privé-omstandigheden.

