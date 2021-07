Kunstenaars brengen vrolijkheid naar Van Nelle-vaccinatiestraat

In februari stak Van Wijngaarden de koppen bij elkaar met Museum Boijmans van Beuningen en CBK Rotterdam om de kunstwerken op het Van Nelle-terrein te realiseren. "De GGD was enthousiast en daarom mogen we nu aan de slag."

Vanwege Art Rotterdam was de Van Nelle Fabriek als vaccinatielocatie afgelopen week dicht. Op 12 juli gaat de GGD er weer prikken. Daardoor hebben de kunstenaars alle rust om de doeken te beschilderen op het terrein zelf.

Toch moeten ze nog flink aan de bak. Kunstenares Naomi King staat op een hoogwerker en heeft inmiddels de schets af van haar schildering. "Ik heb nog tot zondag om alles af te krijgen", zegt ze, terwijl ze de eerste streep op het doek zet.

'Ik had het zwaar'

King heeft haar inspiratie voor haar doek uit haar eigen ervaring met de lockdowns gehaald. "Ik had het zwaar en zat zelfs tegen een depressie aan. Hierdoor ben ik gaan nadenken over wat echt belangrijk is in mijn leven. Ik hoop dat mensen die hier langslopen op weg naar hun vaccinatie dat ook doen."

Als symbool voor deze boodschap verwerkt King een vogel in haar schildering.

De doeken zijn nog tot en met 31 juli te zien op het Van Nelle-terrein. Van Wijngaarden gaat daarna kijken of er alternatieve locaties beschikbaar zijn.