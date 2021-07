'Rotterdamse verdachte van aanslag op Peter R. de Vries is 21-jarige Delano G.'

De Rotterdammer die dinsdagavond is opgepakt voor de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries is de 21-jarige Delano G. Dat meldt De Telegraaf op basis van 'goed ingevoerde bronnen'. G. zou de schutter zijn geweest.

Volgens de krant gaat het om een man met een Antilliaanse achtergrond, die eerder met de politie in aanraking is geweest. G. werd kort na de beschieting aangehouden op de A4 bij Leidschendam en samen met een andere verdachte gearresteerd.

De tweede persoon is een 35-jarige Pool uit Maurik, die volgens diverse media vorige week nog werd opgepakt voor bedreiging. Hij zou de vluchtwagen hebben bestuurd.

De Amsterdamse politie wil niets kwijt over de identiteit van de verdachten. Dinsdagavond is nog een derde persoon gearresteerd in verband met de aanslag. Hij is inmiddels weer vrijgelaten.

Peter R. de Vries werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Kort daarvoor had hij meegewerkt aan een uitzending van RTL Boulevard. Hij ligt in het ziekenhuis, waar hij volgens RTL 'vecht voor zijn leven'.