Advocaat Taghi: beschieting Peter R. de Vries 'zonder enige objectieve onderbouwing' in verband gebracht met cliënt

In de berichtgeving over de aanslag op Peter R. de Vries wordt de beschuldigende vinger ongefundeerd op Ridouan Taghi gericht. Dat schrijft de Rotterdamse advocaat Inez Weski, die Taghi verdedigt, in een mededeling aan de pers.

"Zoals zovelen zijn ( ) mijn kantoorgenoten en ik geschokt door de aanslag op Peter R. de Vries ( ) en hopen wij dat hij zal overleven", meldt Weski in het persbericht. "Er is inmiddels een stroom aan berichten in de media ontstaan ( ). Daarbij werd echter zonder enige objectieve onderbouwing gewezen naar cliënt Ridouan Taghi."

Volgens Weski is er geen bewijs dat De Vries in 2019 op een dodenlijst van Taghi stond. "Peter R. de Vries twijfelde destijds al aan de betrouwbaarheid van die melding. Cliënt heeft toen laten weten niets van doen te hebben met zo'n dodenlijst. Over een eventueel onderzoek naar zo'n lijst door het openbaar ministerie is helaas niets meer ( ) vernomen, dus ook niet of die melding op desinformatie berustte."

Weski wijst er verder op dat Taghi niet vervolgd wordt voor de dood van advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B.

In het zogeheten Marengoproces staan de drugscrimineel en 16 medeverdachten wel terecht voor een reeks andere liquidaties en pogingen daartoe. Het gaat dan bijvoorbeeld om de moord op misdaadblogger Martin Kok en Spyshophouder Ronald Bakker. Op de lijst van aanklachten staat ook een mislukte liquidatie in Rotterdam op Khalid B.

Taghi werd in december 2019 opgepakt in Dubai.