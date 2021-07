Robert Bozenik over speelstijl Slot: 'Dit is precies hoe ik wil spelen'

Als Robert Bozenik wordt gevraagd naar de kritiek die Dick Advocaat op hem had, zegt hij stoïcijns dat hij de Nederlandse media niet volgt. Later beaamt hij dat het een teleurstellend seizoen was, waarin hij mede door een blessure nauwelijks speelde. "Dit wordt hopelijk mijn jaar", zegt hij met een glimlach.

Bozenik behoorde tot de selectie van Slowakije op het afgelopen EK. Ook al kwam hij geen minuut in actie, hij genoot van ieder moment. "Het was een geweldige ervaring. Om op je 21e bij de nationale ploeg te horen is heel bijzonder. Ik heb de druk op de ploeg ervaren en alle grote spelers van dichtbij gezien. Die ervaring wil ik meenemen naar Feyenoord."

Vertrouwen

Nu Nicolai Jorgensen mag vertrekken bij Feyenoord is Bozenik samen met Naoufal Bannis voorlopig de enige spits in de selectie. De Slowaak is vastberaden om de hoge transfersom (zo'n 3,5 miljoen euro) waar te maken. "Na het EK ben ik blij om weer bij Feyenoord te zijn. Ik voel dat de club achter mij staat. Ze vertrouwen in mij. We trainen hard om goed voor de dag te komen in de competitie en in de Conference League."

Bozenik werkt pas sinds drie dagen met Arne Slot. Hij voerde nog geen lang gesprek met z'n nieuwe trainer, maar heeft wel een goed gevoel bij hem. "Bij mijn oude club speelden we in soortgelijk systeem als hoe hij wil spelen. Hoog druk zetten, aanvallend voetbal spelen. Dat is precies hoe ik wil spelen. Altijd in beweging zijn, hard rennen en werken voor de ploeg. Zo zie ik het graag. Ik heb nu al veel dingen geleerd van de nieuwe trainer. Nu is het aan mij om hard te werken. Dat is de enige manier."