Voor het eerst is Marciano tweede doelman: 'Maar je weet nooit wat er gebeurt bij Feyenoord'

Eigenlijk was de gestopte strafschop het enige moment waar Marciano zich kon onderscheiden tegen de zwakke Zwitsers. Maar de doelman genoot van ieder moment. "Ik ben blij dat ik die indruk heb achter gelaten dat ik een penaltykiller ben. Hopelijk stop ik er nog meer dit jaar", lacht hij. "Ik ben heel blij dat ik goed gespeeld heb. We willen ons verbeteren deze week. Vandaag hebben we goede dingen laten zien en ik ben blij dat het ook voor mij gold."

Sinds een week is de 31-jarige Marciano speler van Feyenoord. Hij heeft nog geen moment spijt gehad van zijn vertrek bij het Schotse Hibernian. "Ik ben goed opgevangen door de jongens. Vanaf dag 1 voel ik mij welkom hier. De uitdaging om voor een grote club als Feyenoord te spelen is prachtig. Ik wil mij iedere dag bewijzen. Er staan als de club mij nodig heeft."

Nieuwe rol als tweede doelman

Bij zijn vorige clubs in Israël, België en Schotland was Marciano de eerste doelman. In De Kuip is hij de vervanger van Justin Bijlow. Maar dat betekent niet dat hij een stapje terug heeft gedaan. "Voor mij gaat het niet om eerste of tweede doelman. Het draait om verbeteren. En wie weet wat er gaat gebeuren. Als er een kans komt, moet ik klaar zijn om die te grijpen. Zorgen dat je mentaal klaar bent. Daar draait voetbal om. Als je niet over de juiste mentaliteit en mentale vermogens beschikt, ga je het niet halen. Je moet offers maken om hogere doelen te bereiken."