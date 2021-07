Het weer van vandaag: perioden met zon

Vandaag is een mooie dag die begint met veel zon, in de loop van de dag zijn er zonnige perioden met stapelwolken. Langs de kust is het de hele dag vrij zonnig. In onze regio blijft het vrijwel droog. Het wordt 22 graden en dat is de norm voor deze tijd van het jaar. De zwakke en aan zee matige wind ruimt vanmiddag van zuidwest naar west.

Vanavond en vannacht is het rustig en droog met brede opklaringen en kan zich een mistbank vormen. Het koelt af naar 13 graden en de zwakke wind komt uit het westen.

Morgen komt er in het huidige weer nauwelijks verandering. Er zijn opnieuw perioden met zon met de meeste zon langs de kust. Alleen in het oosten van de regio bestaat er in de middag kans op een bui. Het wordt in de middag 20 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Er waait een zwakke tot aan zee matige westenwind.

Vooruitzichten

Het is de komende dagen behoorlijk wisselvallig met geregeld buien en bestaat er kans op onweer. Tussendoor is er slechts af en toe zon. Alleen op zondag blijft het vrijwel overal droog. In de middag wordt het 20 tot 22 graden, op dinsdag wordt het met 19 graden koeler.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,1 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.