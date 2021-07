Kinderopvang staakt voor het eerst in twintig jaar: 'We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kinderen'

"De laatste paar jaar zijn er steeds meer taken bijgekomen, terwijl we er in de eerste plaats zijn voor de kinderen. We willen aandacht voor die enorme werkdruk", zegt Diana van Poppelen. Diana is pedagogisch medewerker bij een dagopvang in Schiedam. Deze opvang is één van de ruim vijfhonderd kinderopvanglocaties in het land die donderdag staken. Het gaat volgens vakbond FNV om de eerste landelijke staking in de kinderopvang in twintig jaar.

Onder meer kinderopvanglocaties in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Spijkenisse doen mee aan de landelijke stakingsdag. Voor zover bekend doet slechts een enkele kinderopvang uit de Alblasserwaard en de Drechtsteden mee en geen enkele uit de Hoeksche Waard of van Goeree-Overflakkee. Landelijk zou het gaan om zo'n drie procent van alle kinderopvanglocaties die zich donderdag hebben aangesloten bij de staking.

Stimuleren van ontwikkeling

De medewerkers leggen de hele dag het werk neer, omdat de werkgeverskoepels die vallen onder de cao van de kinderopvang geen goede afspraken willen maken op korte termijn om iets te doen tegen de hoge werkdruk. "Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen is een mooie en belangrijke taak. Maar er zijn ook taken die eigenlijk bij een huishoudelijk medewerker of groepshulp horen. Dat zou ons veel meer kunnen ontlasten", zegt Van Poppelen. "De werkdruk bestaat voornamelijk uit veel administratie, maar ook uit huishoudelijke taken." Ze noemt onder meer het doen van boodschappen en het verschonen van bedden. "Door die taken erbij houd je minder over voor dat waar je voor hebt geleerd: het ontwikkelen en stimuleren van kinderen. Dát is wat we graag willen."

Vakbond FNV wil onder meer dat de groepsgrootte wordt aangepast. Die is momenteel wettelijk vastgesteld, maar het is aan de werkgevers zelf om de groepen eventueel kleiner te maken. Van Poppelen ziet hierin niet het grootste probleem, maar zegt dat het wel kan bijdragen om de werkdruk te verlagen. "De peutergroepen mogen nu uit maximaal zestien kinderen bestaan en dat willen ze terugdringen naar veertien. Dat zou wel een stukje schelen, omdat er tegenwoordig ook veel zorgkinderen zijn. Met administratie, observaties en plannen maken per kind is het best veel. Met minder kinderen per groep zou je ze dus meer aandacht kunnen geven."

Volgens Van Poppelen is de nood hoog. "We kunnen niet langer wachten, want er lopen veel medewerkers de sector uit. Ik denk dat dat ook komt door de werkdruk. We kampen met een groot personeelstekort."

FNV verwacht dat donderdag zeker 2.500 werknemers bij een demonstratie in Nieuwegein zullen zijn. Ook Van Poppelen reist met haar collega's daarnaartoe af. "Uiteraard, met spandoek en al. Ik ga er staan voor mijn vak. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kinderen. Zij zijn de toekomst en hun basis begint bij ons. Ze verdienen kwaliteit."