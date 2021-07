De bekende drijvende bollen in de Rijnhaven zijn verhuisd

Het Drijvend Paviljoen ligt er al sinds 2010, maar vanwege de coronacrisis besloot de toenmalige huurder Hans Baggerman met zijn activiteiten in het pand te stoppen. Door de pandemie konden er geen evenementen meer worden georganiseerd. Na het transport wordt het plastic gebouw verhuurd aan Hogeschool Rotterdam.

De Rijnhaven krijgt bovendien een andere bestemming. "De drie bollen liggen in de weg", legt assetmanager Wouter Scheffer van gemeente Rotterdam uit. "Dit gedeelte van de Rijnhaven wordt gedempt. Hier komt land voor terug."

Explosieven

Het Drijvend Paviljoen wordt in twee delen over het water getransporteerd: de bollen en het platform dat voor het Drijvend Paviljoen ligt. Het transport duurt ongeveer een uurtje. "Het is een flinke operatie en kost aardig wat geld, maar dit moet gebeuren voor de ontwikkeling van de Rijnhaven." Het kost zo'n tienduizenden euro's om het Drijvend Paviljoen te verplaatsen.

De drie bollen worden niet in één keer naar de Dokhaven op Rotterdam-Heijplaat verplaatst. "We doen onderzoek naar niet gesprongen explosieven in de bodem van de Dokhaven. Dat onderzoek gaat de goede kant op en is bijna afgerond", vertelt Scheffer. Als de Dokhaven officieel is vrijgegeven wordt het naar Heijplaat gesleept.

De komende maanden zal het Drijvend Paviljoen nog even in de Schiehaven in het Lloydkwartier liggen. Daar gaat niets georganiseerd worden. "Omdat het te veel moeite en geld kost om het Drijvend Paviljoen in bedrijf te brengen", duidt Scheffer.