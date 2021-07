'Voortvluchtige Gerel P., veroordeeld voor dubbele moordpoging in Noordeloos, opgepakt in Suriname'

Een van de meest gezochte criminelen van Nederland is opgepakt in Brazilië, meldt de Surinaamse website Waterkant. Gerel P., die in 2017 wist te ontsnappen uit een Surinaamse gevangenis, werd begin dit jaar nog tot twintig jaar cel veroordeeld vanwege een dubbele moordpoging in Noordeloos.

De slachtoffers, twee mannen uit Rotterdam, werden eind 2016 bij een weiland in Noordeloos beschoten. Ze overleefden de liquidatiepoging, maar raakten zwaargewond. P. wilde daarna zijn sporen wissen door zijn auto in brand te steken en een andere wagen te verstoppen. Een paar dagen na de mislukte liquidatie heeft hij zich uitgeschreven bij de gemeente en een adres in Suriname opgegeven.

P. werd begin 2017 in Suriname opgepakt, maar elf dagen later ontsnapte hij uit de gevangenis van Paramaribo. Daarna was niets meer van hem vernomen. Justitie loofde eerder een beloning uit van vijftienduizend euro voor de tip die zou leiden naar zijn verblijfplaats. Die is later verhoogd naar dertigduizend euro. De 37-jarige P. stond op de Nationale Opsporingslijst.

P. is uiteindelijk woensdag opgepakt in Barra da Tijuca, een Braziliaanse plaats ten westen van Rio de Janeiro. Volgens Waterkant wordt hij op een later moment uitgeleverd aan Nederland.

Taghi

P. wordt ook in verband gebracht met de groep rond Ridouan Taghi. Hij wordt verdacht van de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015. Bakker zou de politie hebben ingelicht over de activiteiten van Taghi en die zou vervolgens opdracht hebben gegeven om Bakker te vermoorden.