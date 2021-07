Het mag weer! Waarom studenten het uitgaan hebben gemist

De gevolgen van de coronacrisis en de effecten van de lockdown hebben op iedere groep veel impact gehad. Iedereen heeft op zijn eigen manier last gehad van ofwel de ziekte ofwel alles wat niet meer kon of mocht. In het programma Sander Mag Weer gaat Sander de Kramer op pad met mensen die voor het eerst weer iets mogen. In de eerste aflevering gaat hij op kroegentocht door de Witte de Withstraat in Rotterdam. Ze vertellen hoe zwaar het was om van het ene op het andere moment alleen thuis te zitten.

"Ik ben hard bezig de schulden van de horeca eruit te drinken", grapt student Daan. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Tijdens een al stressvol schoolproject moest hij ineens switchen naar thuiswerken. Daar kreeg hij een burn-out van. "Dat werd zo erg dat het bijna een depressie werd", vertelt hij.

Daar kwam Daan redelijk weer uit, maar toen kwam hij in een andere soort sleur terecht. "Ik miste de motivatie voor heel veel dingen. Ik kreeg de waardering voor mijn studie niet, zag klasgenoten niet en kon niet over studie praten. Online borrels zijn niet hetzelfde. Om nu na een projectdag gewoon weer lekker met z'n allen te kunnen relaxen op het terras en even napraten, dat doet me echt goed. Ik ben ook ineens weer een eindsprint aan het trekken op school!"

Student Gene vertelt in een bubbel te zijn gebleven met vrienden, maar wel af en toe een leuk avondje te hebben gehad. "Met z'n vijven of zessen samen een biertje drinken. Je hebt dan wel geen mondkapje op en zit niet anderhalve meter uit elkaar, maar het bleef wel binnen de vriendengroep", vertelt Gene.

"Studenten worden vrij snel aan de kant gezet, maar ja, we hebben het toch echt wel lastig. We zijn de groep die het meeste bezig is met nieuwe connecties leggen en netwerken voor later. Dat stukje socializen zat er gewoon niet in."

Ook voor Yvonne was het afgelopen jaar zwaar. "Soms lag ik op de bank en was zelfs de was doen of stofzuigen te veel. Ik zat soms huilend voor een zielige film omdat ik het niet meer zag zitten. Er waren soms echt slechte dagen."

Het doet de studenten enorm goed weer samen op een terras te zitten. "Ik houd erg veel van deze mensen en vind het heel fijn om hier met z'n allen weer te zijn", zegt Lars.

In het programma Sander Mag Weer leeft presentator Sander de Kramer zich helemaal uit. Van een potje wandelvoetbal met de senioren van Excelsior, salsadansen met blinden en slechtzienden tot een bezoek aan de pasgeboren aapjes in Faunapark Flakkee. Sander geniet met volle teugen van alle instanties die weer open zijn. En krijgt bijzondere verhalen te horen van wat onze regiogenoten tijdens de coronatijd het meest hebben gemist.