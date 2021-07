Mogelijke schutter Peter R. de Vries woont in Rotterdam-West: 'Een heel rustige jongen, hier schrik ik van'

Mogelijke schutter

De 21-jarige G. werd dinsdagavond nog geen uur na de schietpartij opgepakt. Hij zat toen in een auto op de snelweg A4 bij Leidschendam. Naast hem zat de 35-jarige Pool die is aangehouden. G. zou degene zijn geweest die vijf kogels op de misdaadjournalist heeft afgevuurd. De andere man zou de vluchtauto hebben bestuurd. Beiden zitten in volledige beperking en mogen daarom alleen contact hebben met hun advocaat. Ze worden vrijdag voorgeleid.

Aanhouding Delano G. op de A4 bij Leidschendam | Foto: Regio15

Inval in Rotterdam-West

De politie heeft dinsdagavond laat en in de daaropvolgende nacht huiszoekingen gedaan op meerdere adressen: het woonadres van de Pool, maar ook op twee adressen in Tiel en Rotterdam waar G. geregistreerd staat. De Rotterdammer woont in een appartementencomplex aan de Van Cittersstraat, bevestigt een anonieme bron aan Rijnmond. Deze bron herkende hem op foto's en zegt dat hij daar al een aantal jaar samenwoont met zijn vriendin en inmiddels ook een kind.

Buurtbewoners melden dat er in die bewuste nacht urenlang onderzoek is gedaan. De laatste herinneringen daaraan zijn donderdagochtend nog zichtbaar. Een deel van het kozijn van het portiek is uitgezaagd, waarschijnlijk door de politiemensen om zichzelf toegang te verschaffen tot het gebouw. Buren melden dat geboor was te horen en dat op datzelfde moment allerlei 'bijzondere wagens' in de straat stonden. Van de inval werd melding gemaakt in de groepsapp die de buurtbewoners met elkaar hebben. Onduidelijk was toen nog bij hen dat het ging om een inval in het kader van de aanslag op Peter R. de Vries.

Schade aan het portiek na de inval | Foto: Rijnmond

"Ik ben hier niet blij mee", zegt buurman Bert. "Ik woon hier sinds 1988, maar sinds dit complex er staat is er vaker wat aan de hand. Een aantal jaar geleden is hier ook een schietpartij geweest. Ik was nu zelf niet thuis, dus heb van de inval niets van meegekregen. Ook de wijkagent wilde in de groepsapp niet veel zeggen." Ook buurvrouw Rozemarijn heeft er zelf niets van meegekregen, maar werd er door dezelfde buurtapp op geattendeerd. "Ik ben er wel van geschrokken. Ik woon er boven, maar heb er niets van gemerkt."

Bij de medewerkers van barbershop Lina in de straat ging geen lampje branden toen werd gevraagd naar de inval. "We werken van 10:00 uur tot 18:00 uur, dus we zijn hier 's avonds niet en hebben daar niets van meegekregen", leggen ze uit. Als de verslaggever hen vertelt dat de inval met de aanslag op Peter R. de Vries te maken had en foto's van Delano G. worden laten zien, schrikken ze. "Weet u het zeker? Ik ben verbaasd, ik heb hier geen woorden voor. Ik sprak hem niet, maar ik herken hem wel uit de buurt. Een lieve, aardige jongen, die vaak lacht. Niet te geloven. Sjongejonge, dit is een lopende bom op straat waarvan je niet weet wanneer die ontploft."

Sommige buurtbewoners willen donderdag niet in gaan op vragen van Rijnmond, omdat ze door ervaringen in het verleden bang zijn voor G. Zij herkennen het beeld van die 'lieve, aardige jongen' niet.

'Jongeren hier zijn verpest'

"Red bull of sigaretten. Dat kwam hij hier bijna dagelijks halen", zegt eigenaar Sam van de tabaksshop aan het nabijgelegen Mathenesserplein als hij de foto's van Delano G. onder ogen ziet. "Hij is mijn vaste klant. Een heel rustige jongen, dit zou ik niet achter hem hebben gezocht. Hier schrik ik van."

Sam was in het verleden twintig jaar taxichauffeur. "Toen zei ik al: voor volwassenen ben ik niet bang, maar voor deze gasten moet je uitkijken. Je kan beter ruzie hebben met een 40-plusser dan met een tiener of 20-plusser." Een klant valt hem bij. "Tegenwoordig halen ze al gauw een mes of pistool tevoorschijn."

De eigenaar is geschrokken van het nieuws over G. "Dat gaat me niet in de koude kleren zitten. Maar heel veel jongeren hier in de wijk zijn gewoon verpest. Ik snap dat de buren hier niet over durven praten. Want dan ben je je leven niet zeker."

Het portiek aan de Van Cittersstraat | Foto: Rijnmond

'Rapper' met muzieklabel

Delano G. woont dus in Rotterdam-West, maar staat ook geregistreerd op een adres in Tiel. Op datzelfde adres in de wijk Passewaaij staat een platenlabel geregistreerd: 'Demper Music'. G. zou volgens landelijke media rapper zijn, maar een zoektocht online leert dat slechts één nummer van hem op YouTube staat. Die clip had tot woensdagavond slechts enkele honderden views, maar nadat de naam van G. naar boven was gekomen is te zien dat het aantal views donderdagochtend is opgelopen tot meer dan vijftigduizend.

"Lachwekkend dat overal in de media wordt overgenomen dat hij rapper is", zegt Dave Vanderheijden van de Rotterdamse stichting Hiphop in je Smoel. Die stichting heeft als doel verslag te doen van de nationale en internationale hiphopscene. Maar de naam van Demper of Delano G.? Die zegt Van der Heijden helemaal niets. "Het is al tien jaar gaande dat mensen te pas en te onpas rapper worden genoemd als er een delict plaatsvindt. Maar als je echt inzoomt en kijkt of hij een professional is, dan is dat bijna nooit het geval. We zitten al 21 jaar in de hiphopscene en hij zit niet eens op onze radar."

De website Geenstijl.nl publiceerde woensdagavond dat 101Barz, een hiphop-platform, in 2018 een nummer van hem deelde. Onduidelijk is of hij te gast was in de studio of dat het ging om een gedeelde clip. Volgens Van der Heijden wil het überhaupt niet per se wat zeggen. "Zij doen zoveel sessies. Het kan ook zijn geweest dat hij een gastoptreden mocht doen of toevallig bevriend was met iemand die moest optreden. Ik kan me niet voorstellen dat hij als headliner was uitgenodigd."

Kwaad daglicht

Vanderheijden vindt dat met deze toevoeging van 'rapper' de scene ten onrechte in een kwaad daglicht wordt gesteld. "Terwijl er zoveel lagen zijn. Natuurlijk zijn er rappers die over het straatleven rappen, maar er zijn er ook die het hebben over vaderschap, vriendschap of het milieu. Het is maar net wat je wil zien. Dit speelt al zo lang, het is droevig dat dat nog steeds zo is."

Het muzieklabel is bij hem ook niet bekend. "Je kunt nu bij wijze van spreken zelf ook een platenlabel beginnen. Je gaat naar de KvK en het is geregeld, maar dat betekent niet dat je daarmee je brood verdient. Dat is hoe er in de muziekindustrie naar wordt gekeken: dan word je aangezien als artiest, rapper of zanger op het moment dat je er geld mee verdient. Dat mensen rappen als hobby hebben is prima, maar dit is geen professionele artiest."

Aanslag

Peter R. de Vries werd dinsdagavond rond 19:30 uur neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Kort daarvoor had hij meegewerkt aan een uitzending van RTL Boulevard. Hij ligt in het ziekenhuis, waar hij volgens RTL nog steeds 'vecht voor zijn leven'. Over het motief voor de aanslag is nog niets bekend. De Rotterdamse advocaat Inez Weski, die drugsbaron Ridouan Taghi verdedigt, vindt dat in de media zonder onderbouwing wordt gespeculeerd over betrokkenheid van haar cliënt.

Peter R. de Vries was de vertrouwenspersoon van Nabil B., die in het zogeheten Marengo-proces tegen Taghi en zestien medeverdachten als kroongetuige optreedt. Eerder werden de advocaat van Nabil B. en zijn broer geliquideerd. Deze moorden maken geen onderdeel uit van het proces. Op de lijst van aanklachten staan wel andere liquidaties en pogingen daartoe, onder meer in Rotterdam.