Aluchemie mag ook na hoger beroep 11 miljoen in eigen zak houden

Aluchmie is een producent in de aluminiumindustrie. Het bedrijf stootte jarenlang meer zwaveldioxide uit dan was toegestaan en was daarmee in strijd met de omgevingsvergunning en milieueisen.

Volgens justitie leverde dat het bedrijf ruim 11 miljoen euro extra op door 'dit onterechte voordeel, waardoor er sprake was van concurrentievervalsing.' Volgens justitie had Aluchemie meer moeten investeren in rookgasreinigingsinstallaties, om zo de uitstoot te beperken.

Het gerechtshof, en eerder ook de rechtbank, zegt dat twee van de door justitie gepresenteerde methodes om het voordeel te berekenen in dit geval niet bruikbaar zijn. "Ook zijn er onvoldoende aanknopingspunten om dat voordeel op een goede en verantwoorde manier te kunnen schatten", laat het hof weten.

Ook laat het hof meewegen dat Aluchemie al die tijd in gesprek was met de instanties over een uitbreiding van de milieuvergunning. Daarbij heeft het bedrijf kosten voor onderzoek en juridisch advies gemaakt.

Het Openbaar Ministerie kan nog tegen de uitspraak van het hof in cassatie.

De eigenaar van Aluchemie besloot eerder de fabriek in de Botlek aan het einde van dit jaar te sluiten, vanwege overcapaciteit in de sector.